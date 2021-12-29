翼星求生降落舱怎么上去 怎么回到降落舱

翼星求生降落舱是游戏中的一种庇护所，有多种方式可以回去，下面就为大家分享翼星求生降落舱回去的方法。
需要等级到5级解锁木梁和木梯。
收集木头220、纤维140，制作木制梯18个，木梁8个。
把木梁向上放置8个(刚好是极限状态再放一个就放不稳了)然后编上放置木梯7个，此时高度应该和木梁高度相差无几。然后站在木梯上向着木梁顶部放置木梯。
放置13个达到放置极限然后站在顶部。
然后就可以回家了。
GTFO生命行动侦测器是游戏中非常重要的道具，在不了解前方环境的情况能够看清敌人的数量和位置，下面就为大家介绍GTFO生命行动侦测器的作用。GTFO生命行动侦测器作用介绍生命行动侦测器没有弹药限制。被动扫描：会显示睡眠与激活敌人的位置，白色睡眠、红色惊醒，举起扫描仪可以看得更远主动标记：用红色三角标
GTFO绊雷是一种重要的战术道具，在游戏中打防守的时候经常用到，没有引爆的拌雷还能回收，那么GTFO绊雷怎么布置？一起来看看吧。GTFO绊雷布置方法进图5，打包给2，满载12放在墙上或者地板上发射激光，敌人被激光照到时绊雷爆炸，对3米宽、15米长的一个柱状范围内，造成50点范围伤害，从3米开始伤害逐
足球经理2022传球数据报告是游戏中重要的讯息，能够看到球员的传球次数，来判定战术的优劣，下面就为大家介绍足球经理2022传球数据报告的作用。足球经理2022传球数据报告作用介绍这个报告你啥都可以不看，只看他提到的球队里完成传球次数最多或是超多有效串联起其他多少名球员的这句话，记住他提到的是谁。在自
翼星求生降落舱是游戏中的一种庇护所，有多种方式可以回去，下面就为大家分享翼星求生降落舱回去的方法。翼星求生降落舱上去方法需要等级到5级解锁木梁和木梯。收集木头220、纤维140，制作木制梯18个，木梁8个。把木梁向上放置8个(刚好是极限状态再放一个就放不稳了)然后编上放置木梯7个，此时高度应该和木梁
超级人类游戏中一共有12种职业，每一种职业的能力和强度都不同，那么超级人类四排什么职业好用？一起来看看吧。超级人类四排职业推荐t0海雾,突击t1加特,枪械,核弹,搜索t2喷射,狙击,运输t3,瞬移,特警总结,海雾无疑T0能打能抗能救人,进了海雾视野相当于0,海陆自己的视距很高,突人或者被突开个海雾相
GTFO游戏中的警报有很多种，玩家触发警报会刷一波尸潮，每一种警报的效果不同，那么GTFO警报有哪些？一起来看看吧。GTFO全警报介绍在安全门上经常会发现的警报，通常情况下意味着一波进攻的到来。除了安全门之外，某些特殊任务所需要的终端也可能触发警报除了一般的安全扫描之外，有部分安全扫描可能连接着警报
真三国无双8帝国已经发售一段时间了，不少玩家都想要和小伙伴一起联机通关，那么真三国无双8帝国怎么联机一起玩？一起来看看吧。真三国无双8帝国双人联机方法本作游戏不支持联机。而且同样也不支持本地双人。希望以后光荣能够更新出联机方式。
炉石传说22.0.2版本已经更新了，新版本改动了不少卡牌，那么炉石传说22.0.2版本哪些卡组胜率高，一起来看看吧。炉石传说高胜率卡组有哪些圣契骑胜率61.9%海盗战胜率60.9%手牌术胜率59.8%打脸猎胜率59.8%军七贼胜率58.8%比较遗憾的是，被设计师重点照顾的火冲法并没有入围。当然，标准
严阵以待是一款非常硬核的反恐FPS游戏，游戏中玩家除了使用枪械击毙敌人，还能够使用非致命武器迫使敌人投降，那么严阵以待非致命道具有哪些？一起来看看吧。严阵以待非致命道具介绍非致命，就不得不说一下老几样了，各自有各自的长处短处。投掷物的准星大约在拔弦后左手大拇指的上方一点点，这点很重要。闪光弹：在某C
帝国时代4中国是个操作较难的国家，但是发展的好后期非常强势，那么帝国时代4中国后期怎么打？下面就为大家介绍一下。帝国时代4中国后期PVP打法能打到大后期团战的机会不多，一般就黑森林和高山低谷的可能性高一些，因为好守且金矿资源丰富。中国的问题是太烧钱了，很多地图就算你把三分之二的金矿资源都占上，可能都