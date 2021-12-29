超级人类四排选什么职业好 四排哪个职业厉害

2021-12-29 09:04:09 来源：互联网 编辑：佚名

超级人类游戏中一共有12种职业，每一种职业的能力和强度都不同，那么超级人类四排什么职业好用？一起来看看吧。

超级人类四排职业推荐

t0海雾,突击

t1加特,枪械,核弹,搜索

t2喷射,狙击,运输

t3,瞬移,特警

总结,海雾无疑T0能打能抗能救人,进了海雾视野相当于0,海陆自己的视距很高,突人或者被突开个海雾相当有效。

然后就是突击,喜欢突人玩微冲按着右键射人的玩家首选,移速射速过猛,一梭子秒人。

t1加特没的说,GE二连中近距离没人刚得过,正面防御加个英雄头甲嗑个防御棒,各种刮痧,加上加特林一直扫,对面打都打不准,直接被火力压制,能打能抗,属于是经典肉盾英雄伤害又高那种。

搜索有点尴尬,三段滑铲很实用,跟突击手打配合很强,决赛圈心跳报点,但是很多地形都用不上,到了平原等于白板,而且心跳探测范围小,伤害不如突击手,勉强T1。

枪械,自动步枪天花板,在重力范围没输过,可以开个重力跟核弹妹配合。

核弹四排不用说,神级职业,灭队核弹。

t2,喷射兵一般没什么特色,就是附伤,毒烟,火球伤害高,但是击中人的判定很迷,攻房的时候还行,但是四排的时候还容易误伤队友,汗,行动慢还不如核弹妹RPG跟大招实用。

狙击能放倒就是t1,放不到跟t3一样白板职业,又吃配置,小核弹还有点用处能减移速,玩狙得意识好,提前进圈进高点看视野,这才是王道。

运输跑毒神器,打野首选,决赛圈可以给队友吸引火力,跳车开G直接炸对面,再召唤,配合上限很高,但是被核弹妹天克,一发RPG车毁人亡,行动能力满分,不会玩运输的基本白板坑人,没有将这职业发挥到最大。

t3四排最尴尬的职业,只能单排玩,真.白板职业,尤其是是瞬移,还要标点按G选半天,地图不能拉大,选不好没掩体直接被乱枪扫死,目前四排没见过队友实用过瞬移,都是拿来逃命用,四排见到用瞬移的我是直接摆烂,别花金币选人。

特警,开大队友暴毙,直接被敌人队友包抄,或许还能配合运输自爆卡车去1换4抢救下。