GTFO警报一共有几种 怎么看触发的警报

2021-12-28 09:41:29 来源：互联网 编辑：佚名

GTFO游戏中的警报有很多种，玩家触发警报会刷一波尸潮，每一种警报的效果不同，那么GTFO警报有哪些？一起来看看吧。

GTFO全警报介绍

在安全门上经常会发现的警报，通常情况下意味着一波进攻的到来。

除了安全门之外，某些特殊任务所需要的终端也可能触发警报

除了一般的安全扫描之外，有部分安全扫描可能连接着警报，一旦开启之后玩家需要完成一系列后续扫描来关闭警报。

警报的罗马数字代表了需要激活的后续扫描波次量。

这些警报也各有不同，可以根据警报前缀来判定类型：

常规警报：如图所示就是一种常规警报，这种类型的警报开局必定是一种团队扫描圈，之后则会变成常规的红色圈或是红色大圈。如图上的III级警报就是1团体圈+2红圈(或大圈)

Surge警报：和常规警报类似，但所有的扫描圈都会变更为团队扫描圈，且前锋生成的速度大幅增强，这种警报通常是三级起步。

Cluster警报：同样和常规警报类似，但所有的扫描圈会变更为一种数量显著增加的小型扫描圈，这种警报圈通常也会远离安全门

Error警报：一种特殊警报，这种警报只有一个团队扫描圈，但是扫描完毕后警报不会中止，而是需要玩家完成特定目标，或是在之后的探险中找到对应的终端机然后关闭警报。甚至可能无法在后续阶段停止警报。但这种警报生成的敌人数量通常都少于常规警报。

S警报：这种警报会生成一种特殊扫描圈，这种扫描圈的外貌是紫色的六边形。并且和团队扫描圈是类似的效果。区别在于S警报的扫描时间更长，并且一旦有队友离开扫描圈，扫描进度会逐渐倒退。

S Cluster警报：S警报的变种，会连续出现多个S警报的扫描圈

M警报：混合警报，上述的所有警报都可能在这种警报中生成。

T警报：T警报只有一个和团队扫描圈类似的扫描圈，区别在于T警报的扫描圈有箭头，在扫描过程中会不断沿着未知方向移动，扫描时间同样更长。