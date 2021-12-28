严阵以待非致命道具怎么用 怎么收集犯罪证据

2021-12-28 09:15:07 来源：互联网 编辑：佚名

严阵以待是一款非常硬核的反恐FPS游戏，游戏中玩家除了使用枪械击毙敌人，还能够使用非致命武器迫使敌人投降，那么严阵以待非致命道具有哪些？一起来看看吧。

严阵以待非致命道具介绍

非致命，就不得不说一下老几样了，各自有各自的长处短处。投掷物的准星大约在拔弦后左手大拇指的上方一点点，这点很重要。

闪光弹：在某COD玩家眼里，这个长细的东西才叫震撼，但是在SWAT系列里这种雷放大了致盲的效果，减低了震撼的效果，所以闪光容易被各类场景里的物体遮挡，甚至丢到NPC脚下的视野盲区都有可能完全没吃到控，大摇大摆地把跟着爆炸声冲进来的蜀黍一枪放倒。部分嫌犯也会佩戴防闪目镜，多多少少会减少被震慑的时间。基本是三种投掷物里最常用的。

催泪瓦斯弹：就ron这部游戏一两颗就能让整个房间吞云吐雾，投出后两秒左右听到啪的一声就说明开始放烟了，能够让没有佩戴防毒面具的NPC陷入硬直，当然对于没有佩戴防毒面具的干员也一样危险，建议沟通好装备统一佩戴，或者干脆不带。特别是Hotel那张图有很多的sus佩戴了防毒面具，就非常不推荐带瓦斯行动了。

震撼弹：一种散射橡胶镇暴弹的手雷，爆炸能有效地对震撼弹附近的目标造成震慑，范围则相比闪光弹更加集中，相当于非致命手雷吧，和豆弹喷、近战一样积聚到太多伤害也会使对象倒地，市民-300警告。个人推荐是在知道目标位置的情况下对脚下、身边投掷，效果绝佳。

豆弹霞弹枪：非致命喷子可以不用受交火规则的束缚，在发现目标后可以直接对其射击压制震慑，足够将目标射到地上嗷嗷叫，但因为不是实弹所以没有穿透能力，泵动喷进行的抛壳也不能让其做到无缝地射击，所以准头很重要。切记累积到足够的伤害也能致使目标失去行动能力，所以请斟酌使用。

胡椒彩蛋枪：这把大容量漆弹枪就相当于远程的胡椒喷雾，意外的是在ron里这玩意居然还有快慢机，可能SWAT4里那把十几年前的漆弹枪已经老掉牙了，命中就可以造成与催泪瓦斯、胡椒喷雾相同的震慑效果，同样防毒面具也对其免疫，使用时也要注意不要误击队友带来不必要的危险。

胡椒喷雾：对拒捕顽抗的NPC掏出这个然后对着脸一顿泼，不服就再给两巴掌，并不是无限容量所以省着点用，射程非常近所以对歹徒使用建议让队友架枪掩护，佩戴防毒面具对此道具免疫。

泰瑟枪：副手一把很好用的非致命武器，就是射程实在是残念，而且备弹两只手内都数的过来，推荐在突入后吃到投掷物震慑还不肯投降的目标上使用，也可以在破门时专门喂给喜欢贴门站的NPC上，不过要确保房间深处的情况不会威胁到你。

门楔：能够将你对其安置了门楔的门完全锁死，只有特警用万能钳才能拆除，适用于断后制造安全的突入环境、缩小NPC游荡的范围，你不会想有逃脱的歹徒在你搜过的地方打你阴枪的。这个玩意对于NPC来说毫无反制的方法，打不开，就是打不开，强烈推荐负责殿后的盾位带上一组，老少皆宜、居家旅行必备良品。

窥视镜：这个还用我多说吗，哦对了，部分地图的铁门下方没有缝隙，提示Blocked就确实没法看了，只能认命peek或者强拆了，推荐语音清晰或者打字快的人佩戴，进行第一手信息的获取必不可失。

逮捕、击毙和已经受伤倒地嗷嗷叫的NPC看到了要按互动键进行报告、收缴证据，一般让你找的dosier、list是桌面上红红的文件。