帝国时代4中国后期PVP怎么玩 中国后期强势吗

帝国时代4中国是个操作较难的国家，但是发展的好后期非常强势，那么帝国时代4中国后期怎么打？下面就为大家介绍一下。
能打到大后期团战的机会不多，一般就黑森林和高山低谷的可能性高一些，因为好守且金矿资源丰富。中国的问题是太烧钱了，很多地图就算你把三分之二的金矿资源都占上，可能都不够点满全科技还要挑这些最贵的兵的。
而三本这阶段，中国是真打不过其它强势文明的三本。但如果能拖进元朝就好办了，有谷仓的加成，这一阶段中国不可能缺粮，而关刀兵和火长矛主要消耗的是食物，只花20金是真的便宜。
通常建议暴40个火长矛，剩下的暴关刀，火长矛藏起来时刻准备偷家，关刀兵出去抢金矿，站大型箭塔底下，别人来抢矿就打，不来抢绝不出塔，在箭塔下，关刀兵通常还是能打过对面的。
反正这时候大家都是三本，你出投石机我要么农民修，要么出几个弩炮应对，怎么都是不亏的。而且这时就可以打分兵战术了，火长矛去偷家，就算他家里留了一部分兵导致我没能一波。
但杀了他那么多农民又打掉了好几个地标，这就使得他需要补充好多村民，同时还要耗费好多木材修地标，这能够很大程度上延缓他进入四本的时间，而且让他无暇和我争夺公立资源。
能够先进四本且有许多金子的中国，不出意外这局基本赢了吧。因此火长矛确实挺好用的，但前提对面没有高筑墙。
像是一些如高视野区、汇流处这样资源很少的图，一般刚升到三本时家里就没矿了，如何出去抢金子才是关键，靠关刀兵和蜂巢炮吗?有时在塔底下都让人团灭。
可能这也是为啥很多人觉得4v4时中国很强，但可以想见，有队友保护，同时更大的地图也就意味着资源更多，拖到后期，中国甚至具备1v3、1v4的能力。
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