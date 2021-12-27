GTFO斥候怎么打 触手发出警报怎么办

GTFO斥候是游戏中的特殊怪物之一，也被称为触手，和其他大多数怪物不同，斥候不会处于睡眠状态会一直在地图中巡逻，下面就为大家分享斥候的打法。
斥候是为数不多的不会睡眠的敌人，他们会不停地在指定的区域内巡逻，并定期展开触须以定位威胁。如果玩家接触到触须，他们会收回触须，发出一声十分响亮的尖叫，并且会在附近生成一波新的敌人。
从外形来看，斥候就像是头大了点的射手一样。然而实际上他们的大型脑袋存储了用于寻找潜在威胁的触须，这些触须仅在斥候不巡逻不被惊动的情况下出现。和普通睡眠者惊醒后散发的红色光泽相反，斥候收到警报后散发出的是很明显的浅蓝色光泽。
斥候和其他敌人不一样，他们仅在某些特定区域内生成。其中某些区域通常是主要目标的必经之路。由于他们不存在睡眠概念，所以玩家在潜行状态下可以隔着门听到斥候的脚步声，就像是光脚走路的声音一样。除此之外，斥候也是为数不多在潜行状态下依然可以被生命探测器标记的敌人。
斥候的巡逻区域是一整个区域，但是他们的行动规律是完全随机的，因此无法预测他们的行动路线。每行动一段距离后，他们都会定期展开触须，由于一旦接触触须就会被斥候察觉，因此比起其他敌人来说，斥候更难进行近距离击杀
一旦触须侦测到了玩家，这根触须会发出红光，斥候会收回这跟触须然后发出浅蓝色光芒。在这段时间内的斥候是无法受到任何伤害的。除此之外，同一房间内的枪声，或是睡眠者的警报声也会立刻影响斥候。不能立即致死的攻击也会立刻影响斥候。
除了当前区域内的敌人会被唤醒之外，斥候的警报还会在附近额外生成一波敌人来进攻玩家。如果玩家靠得太近的话，斥候的警报还会短暂震聋玩家一段时间。新生成的敌人也有可能触发连锁反应。
斥候发出警报后，会在地上眩晕数秒钟，之后也会进入攻击状态。他的攻击方式和射手类似，武器是一次造成4伤害的四连发射弹，此外，他也同样不具备近战能力。被击杀后也会发出十分低沉的咆哮声。
鉴于斥候的特殊性和危险性，在短时间秒杀斥候是很有必要的，除此之外也要测试附近区域的情况(门是否关上，该往哪里溜)。
完全蓄力后的近战攻击命中头部可以击杀斥候，使用C型泡沫的话会大幅降低击杀难度和风险。如果周围十分安全，斥候的触须伸展开来后也可以这么做，因为斥候的触须在回收前有很小的一段空档期，你仍然可以赶在他们发出警报前击杀他们
狙击步枪命中头部后会一击秒杀斥候，如果能在远距离或是不同的房间外(根据推测，至少需要35米开外)击杀，那么就不会触发斥候区域内的敌人。
如果没有狙击枪的话，可以在斥候的预定路径上放置一枚拌雷以引爆并一击毙命(注：不要让部署后的拌雷激光立刻接触到斥候，这可能会波及到玩家)
霰弹枪同样可以做到一击毙命，前提是距离足够近便于让弹丸全部命中头部或背部，如果斥候弯下腰的话，难度会大幅降低。
左轮手枪在近距离到中距离内命中后脑勺的话可以一击击杀斥候。
一些中等伤害的武器连续命中后脑勺一样可以赶在斥候警报前安全击杀。但这种方法建议作为最后手段，因为他们的风险程度很明显要高于上述所有的方法。
如果你不幸触发了一波斥候：
斥候的喊叫是无法被阻止的，在他们喊叫结束前不要浪费宝贵的资源。尽量抱团，不要散开
如果有玩家在远离斥候两个或以上的区域时，进攻波次可能会凭空在玩家附近出现
优势：相较于普通喊叫，斥候可以额外再生成一波进攻波次
潜行击杀难度极高，容错率相当低
劣势：本质上是个射手，不具备近战能力
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