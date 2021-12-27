GTFObosster助推器有什么用 bosster助推器buff怎么增加

2021-12-27 09:34:04 来源：互联网 编辑：佚名

GTFO游戏中bosster助推器是一个专门给玩家增加buff的道具，玩家获得水晶能够给bosster助推器增加进度条，进度条满了能增加一个buff点，下面就为大家分享bosster助推器加成作用。

GTFObosster助推器作用介绍

在游戏里获得不同类型的水晶可以增加对应类型的booster助推器进度条，进度每满1都会获得一个相应类型的加成buff，三种类型对应三个稀有度 MUTED (黄色buff)、BOLD(蓝色buff) 、AGGRESSIVE(红色buff)，这些道具都是有使用次数限制的，装备以后下坑会减少一次。

其中有一部分道具除了加成效果之外，还有特殊的激活限制条件，例如必须处于生物扫描状态时才能激活、必须在荧光棒的光半径内才能激活、健康值小于40%才能激活等。

除此之外还有一部分不止有正属性加成，还有负面属性。

个人整理了自己目前得到的一些booster助推器的效果及限制条件词条。