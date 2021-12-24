GTFO阴影在哪里出现 巨型阴影怎么打

2021-12-27 09:23:45 来源：互联网 编辑：佚名

GTFO阴影是游戏中的特殊怪物之一，玩家在黑暗中几乎看不见阴影的存在，只能用探测器来标记，那么GTFO阴影怎么应对？一起来看看吧。

GTFO阴影应对方法

从RUNDOWN 004开始，阴影仅可能在C、D、E层中发现，他们可以在进攻波次中出现，也可能在一个区域内睡眠。

尽管他们的行动方式完全是参考了前锋，但他们依然采用了一套不同的语音。除此之外，他们还有一些特别之处：

他们出现的区域多数都缺乏光照，因此需要有十分强力的光源直接照射，或是通过生命探测器扫描进行标记。然而和一般的敌人不一样，阴影的扫描只可持续7秒。

任何类型的哨戒炮塔都不会主动攻击阴影。然而经过标记后的阴影仍旧可以正常被炮塔检测到。

优势：

完全隐身，在没有任何光源照射的前提下肉眼无法判定方位。

生物探测仪只能标记8秒左右的时间，不被标记的情况下不会被炮塔判定为目标。

巨型阴影

首次出现在RUNDOWN 002中的特殊敌人，可以看做是巨型冲撞者和阴影的结合体。

通常情况来说，巨型阴影的处理方式和巨型前锋无异。但是比较麻烦的一点在于他们的特性使得短时间内无法快速辨认他们的所在位置。利用手电筒直接照射也是相当危险的事。一旦被惊醒，巨型阴影会和巨型冲撞者一样试图冲到外加身边使用高达40伤的近战快速解决玩家。虽然巨型阴影的定义是阴影敌人，但如果被生命探测器标记到的话，他们仍然会和普通敌人一样被标记一分钟，而不是普通阴影短暂的7秒。