足球经理2022联机有什么好用的战术 怎么提高胜率

2021-12-24 09:33:13 来源：互联网 编辑：佚名

足球经理2022游戏中由联机系统，能够和其他玩家一起联机对战，联机和单人不一样，需要选择好战术，那么足球经理2022联机战术怎么选？一起来看看吧。

足球经理2022联机战术推荐

联机中，当所有人都使用强度极高的网阵或者FMarena上评分极高的神阵时，如何保证自己的胜率，如何进行针对性调整，成为了所有联机新人的第一个难题。

回到最基础的一些指令。这也是所有需要具备强度的非复刻性质的战术必点的一些指令，也完全符合现代足球的理念。

首先，防守上。我们需要，高位逼抢和区域防守。这两点已经成为所有球队的必修课。

于是，防守阶段：遭遇线前压，逼抢门将，大幅加强紧逼。是否使用越位陷阱，则需要根据中后卫与门将的属性进行判断，当中后卫速度不够被打身后时，要么选择后防线前压并造越位，要么进行后防线后撤。

转换阶段：我们需要立即反抢。

进攻阶段：除了防守区域短传出球，把球做入禁区，加快节奏，其他部分需要根据PART2的阵型特点与自家球员的特点进行设计。