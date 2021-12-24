闪之轨迹4夜蛇领主在在哪里 夜蛇领主怎么打

闪之轨迹4夜蛇领主是游戏中的boss之一，这个boss吃即死属性打起来不难，就是位置比较难找，那么闪之轨迹4夜蛇领主在什么地方？一起来看看吧。
攻击手段
普通攻击：吐息：范围攻击带adf下降。
会瞬发：空属性范围魔法：黄金球。
破邪之印，七圣剑(带任意异常状态)。
建议打法
开场如果悠娜第1个行动，开菲指令，然后拉人战技，把我方全员拉上来。
菲第1个行动，先开菲指令，再直接驱动，新月之镜上魔法反射。
亚尔缇娜第1个行动，用弱点解析，之后找机会替换成亚修。
库尔特第1个行动，直接时间驱动，然后等悠娜上好闪耀天启，库尔特上强音之力.复。
亚尔缇娜用过一次弱点解析后，换成亚修上场。
开10cp回100cp战技，然后开亚修指令，再一直用60cp的SS崩坏战技即可。
只要菲的新月之镜，和悠娜的闪耀天启不断，boss就没有威胁。
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