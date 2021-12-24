严阵以待盾牌怎么使用 盾牌手装备什么武器

严阵以待盾牌是游戏中非常重要的战术装备，持盾者必须站在队伍的最前方帮助队友挡子弹，那么严阵以待盾牌怎么玩？一起来看看吧。
始终站在队伍最前方
要想最大程度发挥盾牌作用的话，持盾的人就必须站在队伍最前方，为队友抵挡子弹，这也正是持盾人的职责所在，一定要保护队友的安全。敌人在未持有霰弹枪的情况下是不可能突破盾牌防御的。
持盾人需要和拿窥视镜的玩家相互配合，但也要时刻站在最前面。
装备激光瞄准器
装备盾牌之后，最好再给手里的副武器装上激光瞄准器，这样还能提高命中率。不推荐给武器装备手电筒，用处不大。
装备重型护甲
穿戴上重型护甲和防弹面罩，提升自己的防御能力，防止被敌人一枪干掉。而且持盾人本来就是前排抗伤害的，所以多出一点防御，对小队的生存也是一件好事。
正面应敌
盾牌在面对敌人时才会起作用，所以持盾人在破门后要第一个冲进去，盾牌向敌吸引地方火力。如果拿窥视镜的玩家想往前冲，记得提醒他站到你后边去。
无论承受多少伤害，盾牌都不会损坏。盾牌上的防弹玻璃可能会出现裂痕，但同样不会碎。
破门后推进战线，腾出空间让队友来输出。但是，如果敌人拿的是霰弹枪，那么就要小心一点了，距离近的情况下可能会挡不住。
注：盾牌位于背上的时候偶尔也能挡住后边射来的子弹。
使用副武器攻击敌人
即使装备了激光瞄准器，能不能射中敌人还是取决于个人的射击能力。但是也不用太担心，持盾人主要负责挡伤害，在确保安全的情况下也可以用手枪射击敌人，但是主力输出还是靠其他队友。
离敌人比较近的时候可以用手枪射击他们，但也要时刻注意安全。
保持蹲伏状态前进
和敌人交战时，尽量保持蹲伏，这样盾牌就可以覆盖住角色，降低被击杀的概率。除了门前和角落之外，尽量减少站立。
盾牌比较笨重，此时按下HOME键就可以进入低准备状态，在此状态下握枪或持盾的位置会靠下，同时稍微提升移动速度，在此期间盾牌依然会生效。
足球经理2022游戏中由联机系统，能够和其他玩家一起联机对战，联机和单人不一样，需要选择好战术，那么足球经理2022联机战术怎么选？一起来看看吧。足球经理2022联机战术推荐联机中，当所有人都使用强度极高的网阵或者FMarena上评分极高的神阵时，如何保证自己的胜率，如何进行针对性调整，成为了所有联
笼中窥梦游戏中由很多成就供玩家挑战，其中一个叫做老兵的成就比较难，需要玩家在45分钟完成一轮游戏，那么笼中窥梦老兵成就怎么解锁？一起来看看吧。笼中窥梦老兵成就解锁攻略在45分钟内通关游戏。一周目能不能把除了真结局以外的成就全收集我没试过，不知道可不可行，反正我第一遍玩了一个半小时。可能需要第三周目来
闪之轨迹4夜蛇领主是游戏中的boss之一，这个boss吃即死属性打起来不难，就是位置比较难找，那么闪之轨迹4夜蛇领主在什么地方？一起来看看吧。闪之轨迹4夜蛇领主打法夜蛇领主需要持有月灵窟的战斗笔记调查才能解锁。攻击手段普通攻击：吐息：范围攻击带adf下降。会瞬发：空属性范围魔法：黄金球。破邪之印，七
严阵以待是一款非常硬核的反恐战术射击游戏，第一次接触游戏的玩家很容易被敌人的行为所迷惑，那么严阵以待新手新手怎么玩？装备怎么搭配？一起来看看吧。严阵以待新手对局指南我们先要明确一点，所有ai在双手举高跪下之前都是不安全的(即使是门缝摄像头看去就是个平民建模且两手空空)请务必在这些ai跪下之前(一定要
严阵以待盾牌是游戏中非常重要的战术装备，持盾者必须站在队伍的最前方帮助队友挡子弹，那么严阵以待盾牌怎么玩？一起来看看吧。严阵以待盾牌手玩法分享始终站在队伍最前方要想最大程度发挥盾牌作用的话，持盾的人就必须站在队伍最前方，为队友抵挡子弹，这也正是持盾人的职责所在，一定要保护队友的安全。敌人在未持有霰弹
严阵以待游戏中玩家在执行任务时，看见罪犯不一定要杀死，可以用武器指着他们命令他们头像，之后再上去抓捕，下面就为大家分享严阵以待逮捕犯人的方法。严阵以待抓捕犯人方法要逮捕敌人有两种方式，第一种按F命令他们放下武器，这时候会出现两种情况。第一种，乖乖投降，这种情况直接去按下F逮捕并再次按下F报告即可。第
翼星求生大肚炉是游戏中专门用来制作食物的炉子，能制作食物的种类有很多，那么翼星求生大肚炉食物能造哪些？一起来看看吧。翼星求生大肚炉制作食物汇总煮熟的精肉所需材料：生精肉料理功能：hp+30，食物+150，最大体力+100，最大hp+150，每分钟hp回复+20，获得经验+5%持续时间：1200s玉
超级人类不少玩家下好游戏后进入一直卡在主界面进不去，或者主界面没有开始游戏的选项，那么超级人类卡主界面进不去怎么办？一起来看看吧。超级人类卡主界面处理方法删除客户端SUPERPEOPLEPlaytest\BravoHotelGame\Content\CoherentResource目录下的Cache
严阵以待游戏中有各种类型的枪械可以选择，其中步枪在室内作战的优势较大，那么严阵以待每一把步枪的强度怎么样？一起来看看吧。严阵以待全步枪强度分析M4单发后坐力是AR里最小的，枪口上跳幅度看似较大，但是在你压枪后准星也能快速回落(大概会回落上跳幅度的1/2)，枪械几乎不会左右摆动导致散布变大。全自动/单
严阵以待游戏中玩家执行任务中，有的门后面会藏有拌雷，开门的时候一定要小心，不然很有可能会任务失败，那么严阵以待怎么拆除拌雷？一起来看看吧。严阵以待拌雷拆除方法拆除绊雷如果和绊雷在同一侧，那么就相当简单了。直接对准绊线，按F装备上剪线工具就可以直接将绊线剪断。如果绊雷位于门后，我们位于门前，那就先把门