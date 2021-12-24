严阵以待盾牌怎么使用 盾牌手装备什么武器

2021-12-24 09:04:46 来源：互联网 编辑：佚名

严阵以待盾牌是游戏中非常重要的战术装备，持盾者必须站在队伍的最前方帮助队友挡子弹，那么严阵以待盾牌怎么玩？一起来看看吧。

严阵以待盾牌手玩法分享

始终站在队伍最前方

要想最大程度发挥盾牌作用的话，持盾的人就必须站在队伍最前方，为队友抵挡子弹，这也正是持盾人的职责所在，一定要保护队友的安全。敌人在未持有霰弹枪的情况下是不可能突破盾牌防御的。

持盾人需要和拿窥视镜的玩家相互配合，但也要时刻站在最前面。

装备激光瞄准器

装备盾牌之后，最好再给手里的副武器装上激光瞄准器，这样还能提高命中率。不推荐给武器装备手电筒，用处不大。

装备重型护甲

穿戴上重型护甲和防弹面罩，提升自己的防御能力，防止被敌人一枪干掉。而且持盾人本来就是前排抗伤害的，所以多出一点防御，对小队的生存也是一件好事。

正面应敌

盾牌在面对敌人时才会起作用，所以持盾人在破门后要第一个冲进去，盾牌向敌吸引地方火力。如果拿窥视镜的玩家想往前冲，记得提醒他站到你后边去。

无论承受多少伤害，盾牌都不会损坏。盾牌上的防弹玻璃可能会出现裂痕，但同样不会碎。

破门后推进战线，腾出空间让队友来输出。但是，如果敌人拿的是霰弹枪，那么就要小心一点了，距离近的情况下可能会挡不住。

注：盾牌位于背上的时候偶尔也能挡住后边射来的子弹。

使用副武器攻击敌人

即使装备了激光瞄准器，能不能射中敌人还是取决于个人的射击能力。但是也不用太担心，持盾人主要负责挡伤害，在确保安全的情况下也可以用手枪射击敌人，但是主力输出还是靠其他队友。

离敌人比较近的时候可以用手枪射击他们，但也要时刻注意安全。

保持蹲伏状态前进

和敌人交战时，尽量保持蹲伏，这样盾牌就可以覆盖住角色，降低被击杀的概率。除了门前和角落之外，尽量减少站立。

盾牌比较笨重，此时按下HOME键就可以进入低准备状态，在此状态下握枪或持盾的位置会靠下，同时稍微提升移动速度，在此期间盾牌依然会生效。