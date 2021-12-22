翼星求生大肚炉能做哪些食物 大肚炉能制作什么

翼星求生大肚炉是游戏中专门用来制作食物的炉子，能制作食物的种类有很多，那么翼星求生大肚炉食物能造哪些？一起来看看吧。
煮熟的精肉
所需材料：生精肉
料理功能：hp+30，食物+150，最大体力+100，最大hp+150，每分钟hp回复+20，获得经验+5%
持续时间：1200s
玉米汤
所需材料：水+玉米
料理功能：食物+100，最大体力+75，行动消耗体力-20%
持续时间：900s
蘑菇汤
所需材料：水+蘑菇
料理功能：食物+100，最大生命+75，体力回复+10%
持续时间：900s
炖菜
所需材料：水+蘑菇+胡萝卜+生肉
料理功能：食物+100，最大hp+150，最大体力+75，体力恢复+10%，hp恢复+10%，射弹伤害+10%
持续时间：900s
炒黄豆
所需材料：胡萝卜+蘑菇+黄豆
料理功能：食物+100，最大hp+150，最大体力+75，射弹伤害+10%，体力恢复+10%，hp恢复+10%
持续时间：900s
鲜鱼咖哩
所需材料：动物脂肪+黄豆+生鱼
料理功能：食物+100，最大hp+225，hp恢复+10%，体力恢复+10%
持续时间：900s
烤蔬菜
所需材料：南瓜+小南瓜+胡萝卜
料理功能：食物+100，最大体力+225，暴露抗+10%，近占伤害+10%
持续时间：900s
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