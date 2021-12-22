严阵以待拌雷怎么拆 怎么看门后有没有拌雷

2021-12-23 09:06:21 来源：互联网 编辑：佚名

严阵以待游戏中玩家执行任务中，有的门后面会藏有拌雷，开门的时候一定要小心，不然很有可能会任务失败，那么严阵以待怎么拆除拌雷？一起来看看吧。

严阵以待拌雷拆除方法

拆除绊雷

如果和绊雷在同一侧，那么就相当简单了。直接对准绊线，按F装备上剪线工具就可以直接将绊线剪断。

如果绊雷位于门后，我们位于门前，那就先把门打开一条缝，然后蹲下将底部的绊线剪断即可。此时千万不要撞到门上，也不要再将门往里面打开，否则就有可能会直接触发绊雷。而且发现绊雷后，也要告诉队友，好让它们有心理准备。

探查绊雷

一共有三种方法。

第一种方法是最简单的，如果已经从其他入口进入了房间，那么就可以直接检查此房间的其他门上是否有绊雷。

第二种方法是使用窥视镜，装备之后和门的底部互动即可使用，随后就能探查门后的情况。如下图所示：

绊雷是什么

绊雷是由绊线和手雷组成的爆炸装置，通常安装在门的底部。

绊雷目前只存在于逮捕嫌犯(Barricaded Suspects)这个模式中，但不论玩什么模式或任务类型，在开门前都应该先调查门后的情况，确保无危险后再开门。

目前绊雷一共有两种，一种是闪光弹，一种是高爆弹。

触发闪光弹后，会暂时眩晕并丢失视野。

高爆弹更加危险，触发后，离门比较近的单位都会被炸伤，甚至当场死亡。