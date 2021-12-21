喋血复仇无限火瓶卡组怎么搭配 无限火瓶实战怎么打

部落与弯刀安古欢是游戏中可招募的NPC之一，招募后能和玩家一起战斗，那么部落与弯刀安古欢全国都怎么样？一起来看看吧。部落与弯刀安古欢强度介绍安古欢使用武器为琴。两个被动技能分别是灵巧与精神。从被动技能和武器大概可以看出该角色定位应该是个辅助。特色技能：天琴音律该技能为范围的BUFF和回血，最高能够回

2021-12-21 | 0