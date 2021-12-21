邪恶冥刻黏菌和保险箱谜题怎么解 时钟转到几点

邪恶冥刻黏菌和保险箱是第三章中的谜题，这两个谜题解起来比较难，步骤也比较多，下面就为大家分享邪恶冥刻黏菌和保险箱谜题攻略。
黏菌解密
在Act 3右边的房间角落有一个转轮，将转轮转到正确的位置即可进入黏菌的隐藏小世界
从上自下顺序为：翅膀，骷髅，分叉攻击
以下为解密内容的具体位置：
上部
将时钟转到11：00的位置，上方会弹出卡牌
中部
在右侧房间中可以看到一个飞在空中的小机器人，点一下让他在空中转圈，再点一下会让它打开闪光灯。在时机合适时，能看到隐藏在黑暗中的提示。
下部
在牌桌左侧，可以看到一个小屏幕。
当到达最后一个机人区域左下角时，会让你制作一张自定义卡牌。
忘记长什么样可以sl出去再看一眼。
按照屏幕上的卡牌数值制作出卡后，在小屏幕上可以看到最后一个提示。
最后
按照顺序转好转轮稍等一下就可以进入黏菌的小世界了。
保险箱
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