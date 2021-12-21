翼星求生开采异质矿脉任务怎么做 异质矿脉在哪开采

2021-12-22 09:18:20 来源：互联网 编辑：佚名

翼星求生有个开采异质矿脉任务，需要玩家前往北极开采异质，北极的天气非常冷需要带上保暖装备，下面就为大家分享翼星求生开采异质矿脉任务攻略。

翼星求生开采异质矿脉任务攻略

任务信息

预计时间：1小时20分钟

难度：简单

推荐等级：10级

位置：森林、北极

目标：定位异质矿;开采异质矿层;将异质运送到登陆舱中储存;发射登陆舱

奖励：150金钱;最多32异质(若携带铁镐，则最多获得64异质)

在此任务中，我们需要前往被禁寻找异质矿脉并开采，然后将其送回登陆舱。只需少量异质即可完成任务，所以我们可以通过探索来获取更多的异质。开采异质后，将任意数量的异质矿拖入登陆舱的仓库页面，然后再关闭页面即可完成目标。

异质矿

目标位置与推荐路线

箭头为路线;×为庇护所位置;圆圈为目标位置

前期准备

物品、道具推荐

以下物品是完成此任务的最低需求：

木弓、石箭、石刀或更好的武器

石斧、石镐或更好的工具(镐的质量、附加效果越好，开采出的异质就越多)

布护甲或更好的装备

木布火炬

天赋推荐

以下天赋能够提高生存几率：

任务攻略

注：和其他任务不同，这次任务需要将目标——异质放入登陆舱并带走，因此开采出异质后必须安全返回登陆舱。

步骤1：前往北极并设置庇护所

着陆后，打开地图即可方法任务目标位于着陆点东部，但是我们先得向北走，往东绕过大山后，再向南进入北极地区。前进的时候顺便收集路上的资源，制作出刀、弓、箭、斧、镐和布护甲。击杀一些动物，建一个篝火来烹饪生肉，在烹饪期间砍一些树，收集木头，为之后建造庇护所做准备。记得再收集一些浆果用以补充水源，当然也可以直接做一个水袋。

食物烹饪好之后就吃几个，提高最大体力，把篝火带走，继续朝目标前进。继续猎杀路上出现的野生动物和掠食者，收集20块生肉，并准备好制作床的材料。贴着山脉一侧走，这样可以时刻提防掠食者，在O-12区域中会出现狼，这个区域有一个很狭窄的山谷，一定要小心。

继续向O-12区域的西南方向前进，抵达森林和北极的过渡区域后，在这里建造一个庇护所，放一张床并设置重生点。将包里的肉全烤熟，肉不够了就在附近打猎。顺便捡一些氧矿石，并补充水源。

步骤2：进入北极并开采异质矿

如果需要的话，再建造4堵墙+2个地板，利用这些就可以建造一个简单的便携庇护所。除此之外，也可以躲进洞穴里来躲避恶劣天气。进展顺利的情况下我们不用在北极待太长时间。

如果不收集浆果，那就带一个水袋，进入北极前将水袋补充满。进入北极后，也可以用篝火融化冰来获得水源，别忘了把水袋放到篝火的储存格子里就行。

准备好木布火炬、一叠肉和一套布护甲就可以进入北极了。在北极中快速移动之0-13区域的洞穴，但也要时刻注意路上可能会出现的北极熊，一般情况下，这条路线上会出现至少2只北极熊，记得躲在石头后或它看不见的死角。

0-13区域的东部边缘有一个洞穴，里面有一些蠕虫，用刀可以干掉它们，尽量不要用弓箭这种远程攻击，否则会得不偿失。瞄准它们的嘴打会造成更高伤害。进入洞穴之前，手里拿一个火把，进去后按【Q键】将火把放到地上，然后拿刀冲进去干掉蠕虫，主意不要碰倒火把。洞穴的入口处有一个蠕虫，另一只在洞穴靠后位置。

洞穴入口

干掉蠕虫后，就可以开采洞穴中的异质矿石了。通常情况下这里只有一个异质矿石，但偶尔也会出现第二个，所以一定要仔细检查。开采完之后就可以返回登陆舱并完成任务了。但是在离开之前，在附近转转多开采一些异质吧。

步骤3：开采其他异质并返回登陆舱

离开洞穴继续向南走，穿过狭窄的山谷后，在东侧的山脉上(面朝南时左手边)可以找到第二块异质矿。

走出裂缝，继续向东南方向走，贴着山脉前进，走过拐角后，在地上的大坑中能够找到另一个异质矿。

O-14区域北部边缘的山脊上还有一个异质矿，就位于悬崖顶部。

最后沿着来时的路返回，注意路上的北极熊，如果被北极熊打死了也没关系，找到尸体的位置就能拿回异质。向北走放回森林地区，继续向北、向西、再向南返回登陆舱。为了保险一点，可以在路上随时设置新的重生点。

抵达登陆舱后，手动将一些异质拖入仓库页面(不要选中+单击)，然后关闭页面，此时就能看到任务已经完成。然后剩下的异质就归我们自己用了。

另外，任务的奖励不会自动发放。在主界面中，点击任务页面上的黄色按钮就可以领取奖励了