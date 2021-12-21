翼星求生开采异质矿脉任务怎么做 异质矿脉在哪开采

翼星求生有个开采异质矿脉任务，需要玩家前往北极开采异质，北极的天气非常冷需要带上保暖装备，下面就为大家分享翼星求生开采异质矿脉任务攻略。
任务信息
预计时间：1小时20分钟
难度：简单
推荐等级：10级
位置：森林、北极
目标：定位异质矿;开采异质矿层;将异质运送到登陆舱中储存;发射登陆舱
奖励：150金钱;最多32异质(若携带铁镐，则最多获得64异质)
在此任务中，我们需要前往被禁寻找异质矿脉并开采，然后将其送回登陆舱。只需少量异质即可完成任务，所以我们可以通过探索来获取更多的异质。开采异质后，将任意数量的异质矿拖入登陆舱的仓库页面，然后再关闭页面即可完成目标。
异质矿
目标位置与推荐路线
箭头为路线;×为庇护所位置;圆圈为目标位置
前期准备
物品、道具推荐
以下物品是完成此任务的最低需求：
木弓、石箭、石刀或更好的武器
石斧、石镐或更好的工具(镐的质量、附加效果越好，开采出的异质就越多)
布护甲或更好的装备
木布火炬
天赋推荐
以下天赋能够提高生存几率：
任务攻略
注：和其他任务不同，这次任务需要将目标——异质放入登陆舱并带走，因此开采出异质后必须安全返回登陆舱。
步骤1：前往北极并设置庇护所
着陆后，打开地图即可方法任务目标位于着陆点东部，但是我们先得向北走，往东绕过大山后，再向南进入北极地区。前进的时候顺便收集路上的资源，制作出刀、弓、箭、斧、镐和布护甲。击杀一些动物，建一个篝火来烹饪生肉，在烹饪期间砍一些树，收集木头，为之后建造庇护所做准备。记得再收集一些浆果用以补充水源，当然也可以直接做一个水袋。
食物烹饪好之后就吃几个，提高最大体力，把篝火带走，继续朝目标前进。继续猎杀路上出现的野生动物和掠食者，收集20块生肉，并准备好制作床的材料。贴着山脉一侧走，这样可以时刻提防掠食者，在O-12区域中会出现狼，这个区域有一个很狭窄的山谷，一定要小心。
继续向O-12区域的西南方向前进，抵达森林和北极的过渡区域后，在这里建造一个庇护所，放一张床并设置重生点。将包里的肉全烤熟，肉不够了就在附近打猎。顺便捡一些氧矿石，并补充水源。
步骤2：进入北极并开采异质矿
如果需要的话，再建造4堵墙+2个地板，利用这些就可以建造一个简单的便携庇护所。除此之外，也可以躲进洞穴里来躲避恶劣天气。进展顺利的情况下我们不用在北极待太长时间。
如果不收集浆果，那就带一个水袋，进入北极前将水袋补充满。进入北极后，也可以用篝火融化冰来获得水源，别忘了把水袋放到篝火的储存格子里就行。
准备好木布火炬、一叠肉和一套布护甲就可以进入北极了。在北极中快速移动之0-13区域的洞穴，但也要时刻注意路上可能会出现的北极熊，一般情况下，这条路线上会出现至少2只北极熊，记得躲在石头后或它看不见的死角。
0-13区域的东部边缘有一个洞穴，里面有一些蠕虫，用刀可以干掉它们，尽量不要用弓箭这种远程攻击，否则会得不偿失。瞄准它们的嘴打会造成更高伤害。进入洞穴之前，手里拿一个火把，进去后按【Q键】将火把放到地上，然后拿刀冲进去干掉蠕虫，主意不要碰倒火把。洞穴的入口处有一个蠕虫，另一只在洞穴靠后位置。
洞穴入口
干掉蠕虫后，就可以开采洞穴中的异质矿石了。通常情况下这里只有一个异质矿石，但偶尔也会出现第二个，所以一定要仔细检查。开采完之后就可以返回登陆舱并完成任务了。但是在离开之前，在附近转转多开采一些异质吧。
步骤3：开采其他异质并返回登陆舱
离开洞穴继续向南走，穿过狭窄的山谷后，在东侧的山脉上(面朝南时左手边)可以找到第二块异质矿。
走出裂缝，继续向东南方向走，贴着山脉前进，走过拐角后，在地上的大坑中能够找到另一个异质矿。
O-14区域北部边缘的山脊上还有一个异质矿，就位于悬崖顶部。
最后沿着来时的路返回，注意路上的北极熊，如果被北极熊打死了也没关系，找到尸体的位置就能拿回异质。向北走放回森林地区，继续向北、向西、再向南返回登陆舱。为了保险一点，可以在路上随时设置新的重生点。
抵达登陆舱后，手动将一些异质拖入仓库页面(不要选中+单击)，然后关闭页面，此时就能看到任务已经完成。然后剩下的异质就归我们自己用了。
另外，任务的奖励不会自动发放。在主界面中，点击任务页面上的黄色按钮就可以领取奖励了
部落与弯刀安古欢是游戏中可招募的NPC之一，招募后能和玩家一起战斗，那么部落与弯刀安古欢全国都怎么样？一起来看看吧。部落与弯刀安古欢强度介绍安古欢使用武器为琴。两个被动技能分别是灵巧与精神。从被动技能和武器大概可以看出该角色定位应该是个辅助。特色技能：天琴音律该技能为范围的BUFF和回血，最高能够回
从军坦克是游戏中的载具之一，一般的无视无法摧毁坦克，使用的好能够扭转战局，那么从军坦克怎么操作？下面就为大家介绍一下。从军坦克操作方法坦克射击1：切换至车长鼠标右键：瞄准2：切换至炮手鼠标左键：开火3：切换至驾驶员SPACE：使用机枪射击R：切换炮弹HE弹：高爆弹(反步兵)AP弹：穿甲弹(反装甲)坦
极限竞速地平线5圣诞节加入了新的内容，游戏中能找到雪人和一个巨大圣诞树，那么极限竞速地平线5雪人和巨大圣诞树在哪里？一起来看看吧。极限竞速地平线5雪人和圣诞树位置分享雪人位置可以切换到单机模式，循环倒转完成巨大圣诞树位置
极限竞速地平线5游戏中赛车的种类有很多，每一种赛多的等级都不相同，那么极限竞速地平线5新手选哪些车比较好？一起来看看吧。极限竞速地平线5新手赛车推荐D级1.DATSUN510后驱：D级meta车795kg，786匹(578KW)接近一公斤一匹的动力因为车轻，在D级后驱普遍开肥皂的情况下他还能转向，车
严阵以待文件是游戏中的收集品，散布在地图中的各个区域，收集完后还能解锁成就，那么严阵以待港口里的文件有哪些？一起来看看吧。严阵以待港口文件位置分享首先是制毒屋的两个毒品车展文件港口内文件与难民
雷霆一号阔剑地雷是游戏中的一种战术道具，用来埋伏敌人非常方便，不过有时候阔剑地雷的位置放不好很容易误伤队友，那么阔剑地雷的朝向怎么放？一起来看看吧。阔剑地雷使用方法写实模式中，阔剑地雷会炸死自己和队友，注意摆放位置，也要注意视野里上队友阔剑地雷的标记。队友的阔剑会有标记，自己的阔剑可以在引爆方向另一
光环无限LASO挑战的难度极高，需要玩家找全12个骷髅头并且通关传奇难度，那么光环无限LASO挑战boss战怎么打？一起来看看吧。光环无限LASO挑战通关攻略说明注：在开始LASO挑战之前，必须先将所有12个骷髅头收集全。骷髅头的位置与收集可参考这篇攻略。LASO即LegendaryAllSkull
光环无限天蝎号大炮是游戏中的一把隐藏武器，这把武器非常强力，推荐各位打高难度的玩家获得，那么光环无限天蝎号大炮在什么地方？一起来看看吧。光环无限天蝎号大炮获取方法清除前哨站的所有敌人后，前往东边的废墟。这里有两门防空炮和一个数据板，先来到第一个防空炮前，地上有一个数据板，先和它互动(尚不确定互动是否
翼星求生河谷扫描是游戏中一个比较简单任务，玩家只需按照任务提示到达指定的位置，获得雷达扫描指定的位置即可，下面就为大家分享翼星求生河谷扫描任务攻略。翼星求生河谷扫描任务攻略任务信息预计时间：1小时难度：简单推荐等级：10级位置：森林目标：从补给箱中获取雷达;扫描位置1;扫描位置2;扫描位置3奖励：2
严阵以待游戏中地雷是一种让人非常头疼的道具，玩家经常在做任务的时候踩到地雷导致任务失败，那么严阵以待怎么判断地上有没有地雷？一起来看看吧。严阵以待怎么拆除陷阱先让队友站在门边，会自动检查有没有陷阱。自己开门的话就把门开个缝看门底下有没有线。鼠标中键选第一个，然后选第二个，队友就会去用窥镜查门后陷阱和