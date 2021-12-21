翼星求生建造先遣基地任务怎么做 狩猎前哨在哪里造

翼星求生建造先遣基地是游戏中议会的一个任务，这个任务需要帮助议会建造狩猎设施，任务比较困难需要做好准备，下面就为大家分享翼星求生建造先遣基地任务攻略。
任务信息
难度：困难
推荐等级：15级
位置：森林、沙漠
目标：到达建造地点;建立狩猎前哨(剥皮台、战利品台、制衣台和雨水库)
奖励：175金钱
在此任务中我们需要建造一个狩猎用的先遣基地，收集尽可能多的资源和材料，将它们运送到指定的建造区域，组装完成后即可。
经济实用的庇护所
任务目标一览
指针位置即为建造区域
前期准备
离开森林进入沙漠之前，先准备好装备，带上足够的材料，再进入这片几乎没有淡水的区域。森林和沙漠的过渡区中还有很多熊，这一点也要注意。
基本物品
木布火炬、骨刀、木弓、石箭
部分2阶科技的制作台：剥皮台、战利品台、制衣台和雨水库(任务后半部分才会用带，所以不用着急解锁)
推荐物品
额外的骨刀、骨镰刀、一叠生肉或浆果
建造庇护所的材料：木地板×2、木墙×4、木门、木窗户×3
篝火、床、绷带×2、缝合套装×2
可选物品
长弓、燧石箭、制作台、一堆烤南瓜、布护甲
任务攻略
步骤1：前往森林边缘
首先需要收集资源来建造我们自己用的物品，然后前往连通洞穴。着陆后向东走，西边的道路这会过不去。在路上建造骨制武器和便携式庇护所，以应对路上的掠食者和天气事件。
从着陆点向西走会提示越界
在过渡区之前几乎没有补给水源，所以多收集一些浆果(或西瓜)。路上烹饪并吃一些肉，提高最大体力。烤南瓜也不错，可以在之后的连通洞穴中烤一些南瓜，这样在进入沙漠后就可以继续保持最大体力。
在森林中收集足够的皮革、骨头、毛皮和生肉。剥皮后收集动物的骨头，制作骨箭。抵达连通洞穴后，放一张床来设置重生点。沙漠中食物有限，因此一定要多带点食物。
带上篝火、床和一叠皮革会使建造之路更加容易。此外还需要建造制作台，任务指定区域附近几乎没有树和纤维，所以进入沙漠前多砍一点树。
首先需要建造前哨站，需要用到木地板×2、木墙×4和木门×1，总共需要130木头和80纤维，如果有足够的负重来搬运一整堆木头(100×2)和纤维(200)，那么还能有额外的材料来制作支撑柱、楼梯和储物箱。
便携式庇护所
步骤2：提前规划
注：步骤2将会介绍任务的详细目标，并在尽可能短的时间内完成狩猎前哨的建造。如果各位想要自行建造前哨，那么可以跳过步骤2。
狩猎前哨中需要用到2阶科技的制作台，所以得找到铜和铁。这些材料在连通洞穴中就有，在这里提前开采材料并冶炼的话就可以节省很多时间。而且连通洞穴中没有蠕虫，比较安全。
其中一个目标要求建造战利品台，请看下方参考步骤：
建造并放置工作台
使用新的工作台制作石质熔炉
开采10个铜矿石和84个铁矿石，并用熔炉冶炼(洞穴中也有很多燃料可用)
使用40个铁锭制作铁砧工作台
使用5个铜锭在铁砧中制作50个铜钉
将2个铁锭和、铜钉和其余材料放入制作台制作战利品台，然后带着它进入沙漠
除了战利品台之外，狩猎前哨中还需要放置剥皮台、制衣台和雨水库。在科技菜单中就可以看到制作所需材料，如果有额外的负重和材料，请提前制作。
在冶炼金属的同时，可以使用制作台来升级装备。制作长弓并用剩余的铁锭制作燧石箭。如果有骨镰刀的话，还可以快速采集一些纤维来制作一套布护甲，以应对沙漠环境。此外还可以制作绷带，因为沙漠中的生物通常都会我们造成流血效果。
另外，任务指定区域附近没有水源，所以记得提前制作几个水袋来储存水源。如果速度快的话，还可以制作几个氧气罐来储存氧气。但这些都不是必要物品，制作好战利品台后，前往沙漠。
进入沙漠前将食物都烹饪好
步骤3：建造狩猎前哨
进入沙漠区域后，打开地图，双击指定区域设置导航点直接过去。这里有很多掠食者，不要和它们硬刚，尽可能偷袭，生存下来才是第一要务。
继续向北走，这里可以遇到一个湖泊/河流，这是离指定区域最近的水源、纤维和木头聚集地。补充水源后，可以随时来这里开采树木。记得使用镰刀采集一些纤维。
向河流的东北方向走，爬上悬崖，穿过两个岩层后即可抵达任务区域。这是片平坦开阔的沙漠地带，随后任务目标会更新。
第二个任务目标更新为：建造剥皮台、战利品台、制衣台和雨水库。
任务没有要求要建造什么样的建筑，所以推荐建造一个2×1大小的底座，然后建造1格高即可。在里面放置储物容器、制作台、床和篝火(不要忘了设置重生点)。尽量把东西全放下，然后去河边采集纤维和木头(材料足够就不用了)。回到建筑，继续建造门、窗户等。
附近有很多石头可供开采，也有很多野生动物，因此石头、骨头和毛皮是不缺的。这里推荐从剥皮台开始建造。
接下来建造制衣台和雨水库，把这些工作台放到地上就可以完成目标。雨水库在这里是无法集水的，至少得到西部的森林-沙漠过渡区
有些洞穴入口隐藏的很好，敲开岩层后才能发现
如果在步骤2中没有制作战利品台，那么现在就要开始寻找金属了。先找到附近的洞穴(矿石需求请看步骤2)，制作石质熔炉并随身携带，开采到矿石后就立刻冶炼。在本篇攻略开头位置的地图上，已经标出两个比较近的洞穴，各位可滑到上方查看。
将冶炼好的铜锭和铁锭放置铁砧来制作战利品台即可。
任务完成
将剥皮台、战利品台、制衣台和雨水库放到地上后即可完成任务。然后按原路返回登陆舱即可。
如果身上没有携带需要带走的装备，或者不介意死亡后的经验扣除惩罚，可以让附近的掠食者杀死我们，这样就能迅速返回登陆舱(这么做之前千万不要忘了把床拿走删除重生点)。最后离开星球即可。
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