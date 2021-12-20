从军坦克怎么开 Enlisted坦克怎么维修

雷霆一号阔剑地雷是游戏中的一种战术道具，用来埋伏敌人非常方便，不过有时候阔剑地雷的位置放不好很容易误伤队友，那么阔剑地雷的朝向怎么放？一起来看看吧。阔剑地雷使用方法写实模式中，阔剑地雷会炸死自己和队友，注意摆放位置，也要注意视野里上队友阔剑地雷的标记。队友的阔剑会有标记，自己的阔剑可以在引爆方向另一

2021-12-20 | 0