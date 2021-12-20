极限竞速地平线5哪些车适合新手 新手选什么车好

极限竞速地平线5游戏中赛车的种类有很多，每一种赛多的等级都不相同，那么极限竞速地平线5新手选哪些车比较好？一起来看看吧。
D级
1.DATSUN 510 后驱：D级meta车 795kg，786匹(578KW) 接近一公斤一匹的动力 因为车轻，在D级后驱普遍开肥皂的情况下他还能转向，车展车 建议买三辆，一辆后驱，一辆拉力，一辆四驱打AI省力就这么变态。
2.DATSUN 510 四驱 (打AI 省力 也足够强了)。
3.DATSUN 510 拉力 (前面说了)。
4.MX-5 MIATA 1994 操控车 可以四驱 1100多kg还是重了点 中庸车。
5.福特1932 Deluxe 5 window 做劲敌圈速可以用的车 有些赛道比datsun510快，但是这个车难开，强度很高，难度很大的车。
6.WIllys JEEP 1945 军火车 D级越野还可以。
C级
1.别克GSX 1970: C级准META车，大佬调教很多，要开自动的话建议去逆向一下大佬的配件远距测绘的数值，需要改一下调教，手动直接套就行，朴实无华的强。
2.大众Scrirocco S 1981 情怀拉力，不怎么强，就那样吧，这外观其实我觉得挺好看的。
3.福特MUSTANG GT COUPE 1965，C级Meta车，后驱 做圈速用的。平时开也行就是麻烦点。
C级我没准备越野车 随便用了个F150 SVT RAPTOR 2011，不怎么好用，就打打AI够也是够了。
B级
1.ShelbY DAYTONA 后驱，Meta车，和A级铁头一个性质的存在。。这车太贵了，有钱可以再准备一辆四驱的也很好开，四驱推荐ESV Mars的调教 日常用的就是这个。后驱做劲敌圈速用。
2.道奇 Charger R/T 1969 后驱，强度算强的，只是因为后驱有daytona，这车就没什么人玩，但是打普通的车还是打弟弟。
3.DMC-12 1982 拉力，这车改A的多，但是B级拉力更厉害点个人觉得，我其实想说部分平一点的赛道daytona四驱拉力胎也可以拉力，就怕被骂。
4..Holden A9X 后驱，B级另一辆Meta车，比较魔法。
5.宝马M1 1981，德系三驾马车里少数的能上场的车，t1水平。
6.日产Silvia 92，适合冲刺赛，圈图过弯减速的有点多。
7.日产Pulsar GTI-R 1990，四驱 slowbakedpanda的调教 打AI推荐用车，开起来很舒适。
8.福特Mustang GT 65,准Meta车 比两个Meta车稍微差点 也是适合直线多的图。
9.别克GSX 70，在B级没有C级里厉害 也能开。
10.MIURA 1967 兰博基尼，没什么特点，但是好开好看。
11.三菱Evolotion 06，四驱，可以拉力，C级的大众Scrirocco S 1981也可以改B级拉力。
12.GTR V-SPEC 97：没特点也没啥缺点的好开的车，可以魔改拉力，但是适合公路。
13.Mustang GT 2+2 1968:强度一般 手感很好，类似的还有MIATA5 -1994。
14.越野车：INTERNATIONAL SCOUT 800 1970 大概就是B级里开了个铁头越野的水平。
15.越野车: RAM 2500 PW，好开，强度也可以，速度稍微差点。
A级
1.Bone Shaker： 铁头一次性讲完，强度看贴吧这么多人说就知道离谱了。
车展车，建议直接买4辆：
一辆四驱 跑A级公路，合作之类的打AI随便赢，打不是铁头的玩家优势也很大。
一辆后驱A级公路，调教用EGAO NO HANA，魔法车，加速离谱过弯不怎么掉速度，出了弯就看不到后面的车了。
一辆A级拉力 套Rocklxd调教。
一辆S1级拉力 还是套Rocklxd调教。
2.法拉利250 GTO，t1强车，毕竟地平线里没有换胎，窝法还没完。次选法拉利F40或者288 差一点。
3.COBRA 42: Meta车 公路可以和铁头比一比，但是铁头不需要脑子啊 这车难度不离谱 能正常驾驭。
4.道奇 Dart：贴吧里可能高手多，一般认为是Meta车，这车圈速能做很快，但是我感觉比Cobra 42难开很多，我是不会说用这车我一个小时才跑出了一个满意圈速的，其他不是滑起来了就是上墙了。
5.越野福特Bronco 2021 进游戏送的车，可能做劲敌不厉害，但是越野手感真的很好，打AI。
6.庞蒂克 Firebird Trans AM 1977:后驱 冷门强车，大部分人不知道。
7.Eclipse GSX 1995 三菱 偏推头，但是真的强 而且推头车不容易失误。
8.Evolotion 2004 公路和拉力都很强，公路比上面的GSX更快更推头。
9.NSX-R 不带GT的版本 后驱，如果CR多其实用NSX-R GT也很好开的，就是优势不大，我是买了。
10.Lotus EXIGE S 2012: 强度很高，莲花的车基本都很轨道车，圈图厉害，另一辆elige也可以开但是速度不太行，舒适度还可以。
11.拉力 斯巴鲁22B，其实拉力和WRX STI的04 05都差不多，但是这车金色稀有度 用着爽。
12.GTR 97:朴实无华的强，开着也舒服。
13.玛莎8CTF 上个季节给的，拉力车，强度很高。
14.越野 同B级的Scout 800，改A级调教就行 另一辆可以开的奔驰X-CLASS，傻快的车，不如这个好开，还有个JEEP TRAILCAT 不适合高坡多的 容易翻 但是特别好开，四代神车。
然后推一些不怎么强但是很好开的车： 雷诺A110 ，梅甘娜2008，宝马M1 1981，宝马1 Series M 2011,奥迪RS4，克尔维特Z06，法拉利360 2003，三菱GTO(这辆车前面漏了，比这一批的车厉害很多)，福克斯RS，兰博基尼DIABLO SV 1997，AE86，保时捷959，NSX-R GT A级四驱版(舒服无脑 马力不够)，越野F150 Raptor，福特MK1 MK2两辆车。
S1级
1.前面说过的 拉力铁头。
2.ELISE GT1 1997:莲花一贯的轨道车，速度不太行，手感奇好。
3.雪佛兰STINGER COUPE 2020，送的车 强度很高。
4.法拉利ENZO，不怎么强但是蛮好开的。
5.雷克萨斯LFA，综合手感还行，不是强车。
6.柯尼塞格CC8S：META车，随便爬上450的时速，EGAO NO HANA的调教，极速印象里能过460。
7.捷豹XJR：另一辆META车，极速没有CC8S高，但是加速更快一点，实际上也用不着那么高的极速。
8.法拉利FXX 2005：窝法还没完。
9.道奇VIPER ACR 2008：操控车，速度一般，手感怪异，但是过弯和加速都很强，容易拐大了错过检查点。
10.帕加尼 ZONDA CINQUE：准魔法车，除了长直道速度其他地方都是Meta，但是那两个后驱Meta开起来比这车难的多，非常推荐的车。
11.福特Supervan1994，整活车，强度其实不低的，玩涂装的，这车拉力可以当比赛车的。
12.Mosler MT900S，这车是可以降分到S1的，到了S1其实还蛮好开的，速度你不去和后驱比，和四驱比也还是很好的，过弯毕竟轨道车。
13.迈凯伦F1 GT：一般的车，想到一直不放迈凯伦把他移上去了，窝法的竞争对手还没完。
14.NSX-R GT：META车，后驱，但是很好开的后驱，速度没那么离谱，操作没那么难，非常推荐。
15.911 GT2 RS2018:强车。
16.百年牛 兰博基尼centenario lp770:准META车，无脑车，键盘上撒把米，抱只鸡都能赢AI，廉价版有个LP610 huracan。
17 拉力：mono 2014，Lola T70。
19 越野： Jeep Trailcat，其实铁头也可以。
20.福特GT 05，准Meta，很快，过弯一般。
21.AMG CLK-GTR:两个版本都可以，我喜欢非FE的版本。
其他还不错的车推荐
保时捷 卡雷拉2019，迈凯伦F1，迈凯伦650，Zeround 2018，赛麟S1，迈凯伦GT，shelby GT 350R(放在福特里了)。
S2级
1.Senna 2018：如果技术不行的强烈推荐这辆车，不带脑子也能开的，可以微信一边和别人聊天一边开都不失误的车，强度不太行。
2.CCGT 2008：META四驱，过一些高速弯红线都可以全油，难度也不是很大，也很推荐的车。
3.MC12 玛莎：不想开CCGT的选择，差不多的(对高手来说肯定差还是很多)，因为S2我开不好，拿CCGT很多地方也不敢推极限，经常就被大佬那些弯超了，跑出来其实和MC12差不多。
4.MT900S: meta后驱，这车虽然后驱但是不难开，也是强烈推荐的车，主要还是S2太快了难开。对了这车其实可以改四驱开的，改完约等于塞纳。说出来可能你不信，这车四驱甚至可以跑拉力甚至越野。
5.第六元素：S2其实一般我觉得，PI分不够，马力小了点，但是强肯定还是强车一列的。
6.拉力/越野：Hoonigan RS200。
7.帕加尼Zonda R：有点推，但是我比较喜欢偏推的车所以推荐了，偏推头的车比较简单，过不去就再补一点刹车，虽然上限不高，比起甩尾的车不容易失控。 季节赛团队赛可以开这车，四驱而且被别人鱼雷以后失控的没那么厉害。
8.布加迪chiron： noob car，不难开但是不强，只是能玩。
9.法拉利F50 GT：手感好开，其实转弯也不厉害，但是很跟手，过不去你能明显感觉到这个速度是过不去的，不会过不去就上墙。
S2我技术不太行，都是偏操控的车。但是好多车其实感觉比S1好开，S1有些车反而容易失控甩尾，S2里最多就是蹭个墙。
X级
1.第六元素肯定是好开的，推荐的人那么多.，就是个人特别不喜欢这个手感，这车我一开就是转向转早了然后错过检查点，怪的很，不知道为啥一动就拐过去了，后轮还不会打滑，和心理预期的线路不一样。反正没有X级劲敌，也不用强迫自己开不喜欢的车。
2.JESKO：用来做全图的测速和飞跃的，速度离谱的车。
3.Apollo IE/ IE WP：我没有WP，WP应该手感更好，这车S2不难开。
4.新手之友 Senna：Senna的好处是就算开的保守，刹车给多了，出弯很快就回来了，而且过弯强势，不容易上墙，别的车刹多了出弯会慢很多。缺点也很明显，高速弯和直道肉眼可见比别人慢。
5.CCGT：这车改X级也很好开。
6.rimac concept 2: 类似原因，魔法加速车，这车我是改的S2，但是X应该也可以开的，刹多了出来不会亏太多。
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