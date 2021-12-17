雷霆一号阔剑地雷怎么使用 阔剑地雷位置怎么放

雷霆一号阔剑地雷是游戏中的一种战术道具，用来埋伏敌人非常方便，不过有时候阔剑地雷的位置放不好很容易误伤队友，那么阔剑地雷的朝向怎么放？一起来看看吧。
写实模式中，阔剑地雷会炸死自己和队友，注意摆放位置，也要注意视野里上队友阔剑地雷的标记。
队友的阔剑会有标记，自己的阔剑可以在引爆方向另一边按F重新拾取摆放，敌人的不能捡。
阔剑地雷这种战术武器是非常阴险的，无法用枪打坏，只能用爆炸物引爆，或者贴近快速冲过去，不过不推荐用第二种
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