光环无限LASO挑战怎么通关 12个骷髅头在哪里

2021-12-20 09:30:24 来源：互联网 编辑：佚名

光环无限LASO挑战的难度极高，需要玩家找全12个骷髅头并且通关传奇难度，那么光环无限LASO挑战boss战怎么打？一起来看看吧。

光环无限LASO挑战通关攻略

说明

注：在开始LASO挑战之前，必须先将所有12个骷髅头收集全。骷髅头的位置与收集可参考这篇攻略。

LASO即Legendary All Skulls On，在传奇难度下激活所有骷髅头并完成所有主战役任务。完成LASO挑战后，还可以解锁成就【骷髅头大师】。

本作的LASO挑战相对简单，因为此次的冒险位于新的开放世界，还新增了一批新的武器装备，同时，本作也取消了钢铁骷髅头(死亡时重置当前任务及检查点)，新增了头巾骷髅头(无限弹药和手榴弹、装备无冷却)，而且在游戏中还能拿到非常强的手持天蝎号大炮。

难度降低也意味着不用再被反复折磨了，因为得一直存读档才能抵消钢铁骷髅头的负面效果，除此之外也不用再担心无限弹药出BUG、卡在地图外边等等。因此本作的LASO挑战可以说是比较流畅、体验比较好的一次，也很适合初次接触光环系列LASO挑战的玩家。

希望下方的技巧能够帮助到各位，如果你是第一次接触光环系列的LASO挑战，那么一定要保持耐心并慢慢探索。本作新增的装备、装甲等无疑为通关LASO挑战提供了更多的机会。而且，一旦完成LASO挑战，那么最后通关时的过场动画中还会出现特殊对话，祝你好运!

骷髅头

游戏中有12个骷髅头，部分骷髅头只能在流程中找到，如果错过了就只能重开任务去找了。

轰隆：爆炸范围加倍

铃铛：提升爆炸加速度

我或许是你老爸：会让敌人和盟友说出少见且愚蠢的对话

接住：敌人会更频繁地投掷手榴弹

迷雾：禁用雷达

饥荒：敌人掉落的弹药数量减半(有了头巾骷髅头就可以无视这个效果)

盲目：禁用HUD，第一人称下无法看到自己的手臂和武器

黑眼：近战攻击敌人才能给护甲充能(和光环5类似)

雷雨：提高大多数敌人的等级

神话：敌人掉落的武器和弹药数量减半

野猪兽生日派对：爆头一只野猪兽，有惊喜等着你

头巾：无限弹药和手榴弹，装备无冷却时间

关键点

玩家有完整的护盾时，检查点才会自动触发。所以最好的方法是先把最危险的敌人干掉，留一两个杂兵，然后用近战攻击来给护甲充能。同时，由于禁用了HUD，检查点的保存也无法看见，不过自动保存的频率还是挺高的，不用太担心。一定要记得给护甲充能，否则可能会丢失很多进度。

在特雷门尼斯前哨站中可以通过卡BUG的方式拿到手持天蝎号大炮，如果想使用的话，一定要在进入鹈鹕号之前拿到，任务结束并离开后就再也拿不到了。

使用天蝎号大炮时，千万不要丢弃它，也不要更换武器，否则天蝎号大炮就会消失且无法再获得。如果不小心弄丢了，可以自杀然后重启检查点，在特雷门尼斯前哨站 的任务中重新获取。

继续LASO挑战，记得手动选择“加载”选项，尽量别选“继续”，可能会出现BUG导致骷髅头被禁用，从而影响成就的获取。

推荐装备升级(最低限度)

抓钩——1级，消耗1核心。让敌人在被抓住时进入眩晕状态。

威胁传感器——5级，消耗9核心。用以提升持续时间并确保隐形敌人随时可见。

护盾——5级，消耗9核心。用于增强护盾强度。

BOSS战要点

BOSS战非常简单，用天蝎号大炮就可以轻松应对，所以就没必要详细介绍每场BOSS战了，不过还是会向大家分享一些基础的技巧。除此之外，在战斗中一定要能够快速使用装备、保持机动性、随时注意周围可能会出现的危险。

特雷门尼斯

推荐从房间中的武器架上拿上脉冲卡宾枪，和火箭筒配合使用。战斗开始后，向BOSS扔一个电浆手雷，然后直接跑到房间后边，待在斜坡底部，回头继续扔电浆手雷，敌人出现后就朝它们开枪，记得处理掉BOSS旁边的小兵。使用脉冲卡宾枪摧毁掉BOSS的护甲，同时继续朝它扔电浆手雷，再射几发火箭弹。如果BOSS过来了，就跑过走廊来到另一边，切记不要在开阔地带和他打。

翟骆

战场空间比较小，因此这场战斗比较难。而且BOSS拥有隐身能力，所以一定要在房间里部署威胁传感器，确保能够随时看到它，然后用天蝎号大炮或火箭筒攻击，借助铃铛骷髅头的效果和它拉开距离，如果BOSS离的很近，就用抓钩快速飞走。闪光手榴弹也非常好用，但是爆炸物能够摧毁威胁传感器，因此一定要及时部署传感器，不要让BOSS离开视线范围。

巴瑟斯

战斗开始后，直接进入后方有两个斜坡的房间。利用这两个斜坡和它周旋，它下来我们就从另一边上去，它上来我们就从另一边下去。BOSS的攻击范围很大，因此一定要快速移动逃离它的攻击范围，必要的时候用抓钩飞走。

附属决议

利用房间中的掩体躲避BOSS的激光攻击，然后先摧毁掉它的四只金属手臂，再趁机攻击它中间的核心即可。

托瓦鲁斯与哈珀琉斯

这两个BOSS位于开放世界中，它们的攻击范围很大，攻击力很高。不要同时挑战它们两个，一个一个打，而且不要在开阔地带和它们战斗，利用环境中的掩体进行周旋。

同时也要注意战斗中可能会出现的其他杂兵。

附属决议2.0

和初次遇到时一样，不断移动，利用柱子躲避它的攻击。BOSS会召唤哨兵来攻击我们，所以记得要先处理掉这些杂兵。

杰加·罗多姆奈

这场战斗非常难。开始先部署一个威胁传感器，然后用天蝎号大炮击退它。如果它冲过来了，那么就跳入地上的洞来到下面一层，然后从斜坡再返回上层即可，需要注意的是，大部分时间这个BOSS都会一直跟着我们，所以有充足的时间射击它。回到上层，重新放置威胁传感器，然后不断地在洞口上反复横跳，BOSS出现后就全力输出。如果离得太近，就钓到下面的动力，重复上述步骤即可。

艾瑟拉姆

这场战斗比较简单，因为天蝎号大炮可以轻松击退它。最关键的事还是部署威胁传感器，BOSS会返回房间中央给护盾充能，击碎它的护盾几次后，就会进入二阶段，此时它的血量比较低，可以轻松带走。

至高先驱

这场战斗分为3个阶段，每个阶段都需要干掉一波敌人。至高先驱本身的难度不高，每击败一波敌人后都会有一段时间来攻击它。在消灭杂兵的过程中，一定要使用抓钩在房间中反复移动。每波敌人过后，BOSS的力量都会被削弱。BOSS能够瞬移，还能用蓝色闪电球来攻击，伤害很高，要小心一些。

需要注意的是，在最后击败它之前，一定要先用近战攻击给护盾充能并触发自动保存(检查点)。