光环无限天蝎号大炮怎么获得 天蝎号大炮在哪里拿

2021-12-20 09:20:51 来源：互联网 编辑：佚名

光环无限天蝎号大炮是游戏中的一把隐藏武器，这把武器非常强力，推荐各位打高难度的玩家获得，那么光环无限天蝎号大炮在什么地方？一起来看看吧。

光环无限天蝎号大炮获取方法

清除前哨站的所有敌人后，前往东边的废墟。

这里有两门防空炮和一个数据板，先来到第一个防空炮前，地上有一个数据板，先和它互动(尚不确定互动是否会影响到天蝎号大炮的生成，但还是互动一下吧)。

如上图所示，一共有两门防空炮，左边的防空炮前还有一个死去的陆战队员，它旁边就是数据板。如果完成任务后再返回这里，数据板和陆战队员都会消失。

和数据板互动后，来到另一个防空炮的炮管上，低头看，此时会出现一个互动图标，长按按键后就可以获得天蝎号大炮了。这件武器没有模型，所以第一人称下是看不到手臂和武器的(和光环2中的圣甲虫枪类似)。

如果拿不到的话，可以试试站在枪管最前端，然后面朝北方试试看，此时应该会出现互动提示。

注意事项

获取大炮前

在特雷门尼斯前哨站的任务期间可以拿到天蝎号大炮，登上鹈鹕号离开这里/完成任务后就无法再拿到它了，回到特雷门尼斯前哨站也不行，所以一定要在任务期间从特雷门尼斯前哨站里取得这件武器。

笔者在拿武器时，鹈鹕号已经降落并处于等待中，在杀死前哨站中的所有敌人后就将这把武器带走了。推荐各位也在鹈鹕号降落后再去拿大炮。

获取大炮后

拿到天蝎号大炮后，传奇难度或LASO挑战都会变得更加容易。天蝎号大炮拥有无限弹药，可以携带至下一次挑战。

目前已知丢失天蝎号大炮的唯一方法就是更换武器，在主副武器间切换是没事的，但不要把主手的天蝎号大炮更换为其他武器，否则就会永久丢失它。

保存游戏退出并重新登录后，天蝎号大炮依然存在，因此，只要我们不主动丢掉，就可以在整个游戏期间一直持有它。

手持天蝎号大炮时也会有一些限制，例如，不会显示武器模型(拿着一团空气)、无法近战攻击、无法抓住上方平台的边缘，需要切换到副武器才能执行近战攻击等操作。

玩家不会受到天蝎号大炮的溅射伤害，所以无论敌人离得有多近都没关系，直接开枪打就行，反正我们不会被炸伤。

另外，这件武器的开火位置偏低，不跳起来的话炮弹会射中地面，就打不中敌人了。

在进入过场动画时，如果手持的是天蝎号大炮，那么士官长依然会作出托举枪械的动作，但是手中不会显示任何枪械模型，所以就是举着一团空气。