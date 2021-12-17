翼星求生河谷扫描任务怎么做 扫描的位置在哪里

2021-12-20 09:11:42 来源：互联网 编辑：佚名

翼星求生河谷扫描是游戏中一个比较简单任务，玩家只需按照任务提示到达指定的位置，获得雷达扫描指定的位置即可，下面就为大家分享翼星求生河谷扫描任务攻略。

翼星求生河谷扫描任务攻略

任务信息

预计时间：1小时

难度：简单

推荐等级：10级

位置：森林

目标：从补给箱中获取雷达;扫描位置1;扫描位置2;扫描位置3

奖励：200金钱

首先需要从补给箱中取得雷达，然后扫描三个指定地点即可。待在河流附近就能够轻松完成此任务。

目标位置

前期准备

装备、道具推荐

以下是完成此任务所需的必备物品。

木弓、石箭、石刀或更好的武器

布护甲或更好的防具

石斧、石镐

天赋推荐

这两个天赋都是单人天赋，和朋友一起玩的话学其他天赋也可以。

其他

如果想要设置重生点，可以在部署雷达后建造一个庇护所并方一张床来设置重生点，这样在遇到突发情况时就可以迅速重生。但是在前往下一个地点之前，记得把床带走!

任务攻略

注：和大部分任务一样，完成最后一个目标后不用把任务物品带回太空舱。完成任务后，如果马上就要升级(那就去打猎或采集赶紧升一级)，或刚刚升级距下一级还需要很多经验，那就可以直接死掉来迅速返回太空舱附近，这样可以节省很多时间。但如果当前经验值很多就不要这么做了，否则死掉后会有经验值的扣除惩罚。

在河谷中和掠食者战斗

在此项任务中，我们需要沿着河谷前进，因此在遇到掠食者时可以用一个简单的技巧来干掉它们。

在森林中，狼和熊的游泳能力都不太好，因此，如果遇到了它们，就赶紧跳进水里，掠食者会追上来，但是一旦进入水域，它们就只能慢慢狗刨了，趁此机会我们甚至能管用刀击杀它们，只要保持合适的距离，就可以一边打一遍退后，不用受到伤害。

轻松击杀熊

步骤1：寻找雷达

着陆后，打开地图寻找补给箱的图标，应该就在着陆点附近。双击导航点之后过去，补给箱位于瀑布顶部，所以还需要爬山。

补给箱位于瀑布上边

拿到雷达后，就开始搜集资源来制作石刀、木弓、石箭(击杀动物后制作骨箭)、石镐、绷带、篝火、石斧和布护甲。

然后向北走，注意附近可能冒出来的掠食者，河谷中应该会出现不少狼和熊。但如上文所述，跳进水里就可以处理掉掠食者。杀死动物后，烹饪生肉，同时在周围采集一些制作布护甲所需的纤维。

步骤2：扫描指定位置

一共有3个目标位置需要扫描，拿到雷达后，先前往北边的F-2区域，然后前往B-6区域，最后再去E-6区域，这条路线比较快。记得随时设置导航点，以防迷路。在行走过程中，一定要时刻待在河流或水域旁边，以防止随时会出现的掠食者。

到达指定地点后，可以放置一个临时庇护所来设置重生点，再部署雷达并激活，然后跑到远处躲起来，因为激活雷达后会出现很多掠食者，它们会攻击雷达，等它们离开后，再上前重新激活雷达即可。扫描完成后，拿起雷达前往下一个指定位置。千万不要忘了拿雷达!

有时候，掠食者会在雷达附近来回转悠，这时候我们就可以引诱它们下水，然后再击杀它们。E-6区域里的扫描位置离水域比较远，所以处理掠食者可能会比较困难，如果条件允许的话，可以造一些梯子，在高处搭一个平台：

待在上边的平台就可以安全地捕杀掠食者。最后一个区域扫描完成后，此任务也就完成了。返回太空舱离开星球即可。