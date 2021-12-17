严阵以待地雷怎么拆 怎么让队友去拆雷

2021-12-20 09:02:30 来源：互联网 编辑：佚名

严阵以待游戏中地雷是一种让人非常头疼的道具，玩家经常在做任务的时候踩到地雷导致任务失败，那么严阵以待怎么判断地上有没有地雷？一起来看看吧。

严阵以待怎么拆除陷阱

先让队友站在门边，会自动检查有没有陷阱。自己开门的话就把门开个缝看门底下有没有线。

鼠标中键选第一个，然后选第二个，队友就会去用窥镜查门后陷阱和敌人，注意听他的语音，clear/safe就是没有陷阱，trap就是有陷阱。

有的话再选鼠标中键，第一个，然后选第三个disarm trap队友就自己拆了 你要是想自己拆就推开门缝，对着门上半部分按，下半部分是踹门，然后对着陷阱长按f会掏出钳子。