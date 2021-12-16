极限竞速地平线5AE86怎么改 AE86调校共享代码是什么

2021-12-17 09:34:04 来源：互联网 编辑：佚名

极限竞速地平线5游戏中玩家可以调校出不少知名车辆，最近又玩家改出了AE86，这辆车人气非常高，那么极限竞速地平线5AE86怎么调校？一起来看看吧。

极限竞速地平线5AE86调校方法

直线胎是真的快，B级不说最强但肯定在强车之列。

不过有点遗憾的是感觉不够飘，还没有彻底的86手感，再改的话就得把悬挂给改了。

线上跑了几把的成绩，只能说很还原，下山赛贼快，爬坡很慢。

起步很快就能到200，220以后再往上比较吃力。