GTFO终端机有什么用 终端机怎么使用

2021-12-17 09:26:45 来源：互联网 编辑：佚名

GTFO游戏中终端机是一个非常有用的道具，使用后玩家玩家能看到自己所在的位置，那么终端机指令怎么输入？一起来看看吧。

GTFO终端机使用方法

当你不知道身处哪个区域时只需要在终端机上输入指令“ping”敲回车键，你就会看到它提示你找不到该物品，当前区域为zone-xxx。

list指令为列出物品，你只要输入你想找到物品的一个字母，就会全列出来。

大家想查询某个区的物品时往往需要指令，list zone-xxx其实只需要输入list e—xxx就行。

按小键盘↑键是自动重复输入上一步指令，只能重复你上次在当前终端机上输入的指令，别人输入或在别的终端上的指令无法重复。