足球经理2022耐力体质是什么 耐力体质有什么用

2021-12-17 09:21:50 来源：互联网 编辑：佚名

足球经理2022耐力体质是游戏中的属性之一，这个属性非常重要，属性越高球员奔跑的时间越长，那么耐力体质的作用是什么？一起来看看吧。

足球经理2022耐力体质作用介绍

耐力是球员长时间忍耐高强度的身体活动的能力，承受着九个月的漫长赛季，有较高耐力的球员能够以最高水平发挥更久。它直接与体质相关。

Marc Vaughan & Nick Habershon：耐力的重要性不应被忽视—尤其当你使用及其耗力的打法，如紧逼打法，集体逼抢或让某些球员经常前插时。如果你的球队整体上耐力较差，你很可能在比赛某段丢球。

这里说“与体质直接相关”，可以理解为“体质决定耐力”，因为耐力好而体质不好的球星也有，像小罗西，范佩西等等。而体质好而耐力不好的，在CA160以上水平的一个都没有(910)。

如果说体质主要关于比赛间的体能恢复和长期疲劳积累，耐力则主要关于一场比赛中的体能保持。