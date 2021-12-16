光环无限附属决议boss怎么打 先打boss哪个部位

2021-12-17 09:09:32 来源：互联网 编辑：佚名

光环无限附属决议是游戏中的一个boss，在尖塔上看过场动画之后就会触发，boss有多个部位需要一一击破，下面就为大家分享光环无限附属决议boss的打法。

光环无限附属决议boss打法

在尖塔上看完过场动画后会触发BOSS战，敌人为附属决议。

附属决议不会受到轻型武器的伤害，但幸运的是，房间中有两个武器架，直接拿上边的武器打它就行，附近还有很多弹药补充点。

首先需要摧毁它的四根机械手臂，每摧毁一根手臂，它中间的核心就会短暂地暴露出来，全力攻击核心即可。摧毁所有的机械手臂后，打爆核心就可以击杀它。

附属决议会发射光束来攻击我们，伤害很高，但房间中有很多柱子和平台，躲藏也很轻松。

摧毁手臂→攻击核心→躲避光束，重复以上步骤就可以轻松击杀它。