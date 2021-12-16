光环无限附属决议boss怎么打 先打boss哪个部位

光环无限附属决议是游戏中的一个boss，在尖塔上看过场动画之后就会触发，boss有多个部位需要一一击破，下面就为大家分享光环无限附属决议boss的打法。
在尖塔上看完过场动画后会触发BOSS战，敌人为附属决议。
附属决议不会受到轻型武器的伤害，但幸运的是，房间中有两个武器架，直接拿上边的武器打它就行，附近还有很多弹药补充点。
首先需要摧毁它的四根机械手臂，每摧毁一根手臂，它中间的核心就会短暂地暴露出来，全力攻击核心即可。摧毁所有的机械手臂后，打爆核心就可以击杀它。
附属决议会发射光束来攻击我们，伤害很高，但房间中有很多柱子和平台，躲藏也很轻松。
摧毁手臂→攻击核心→躲避光束，重复以上步骤就可以轻松击杀它。
极限竞速地平线5价值连城是游戏中的成就之一，这个成就比较难，需要玩家找到并拍摄黄金特拉洛克图腾，但是这个图腾藏的比较隐蔽，那么黄金特拉洛克图腾在什么地方？一起来看看吧。极限竞速地平线5价值连城成就攻略价值连城的解锁条件是探索并拍摄黄金特拉洛克图腾，第一次接触地平线系列游戏的玩家可能会觉得这个图腾藏的
翼星求生游戏中弓箭的使用难度较高，刚上手的玩家用弓箭要瞄半天，不过有个弓箭自瞄的玩法能够帮助玩家提高精准度，那么弓箭自瞄怎么玩？一起来看看吧。翼星求生弓箭自瞄玩法自瞄流是游戏中一种非常有趣的弓箭玩法。开击杀特效用弓箭，潜行状态往头部附近射，只要潜行爆头伤害能秒怪，经常你没射中也直接帮你判定秒杀，哪怕
天命奇御2游戏中有多种武学可以组成道路，有个暗器百解拳法套路在前中期非常好用，持续输出很稳定，下面就为大家分享天命奇御2暗器百解拳法套路的玩法。天命奇御2暗器百解拳法套路玩法此套路为：拳套路之暗器百解。最大特色为：持续稳定扣血(不靠爆率爆伤)。此套路能同时上中毒、出血、致残，3种debuff(上面第
世纪灰烬纪元火之门是游戏中一个双方争夺旗帜的模式，带着旗帜穿过门最多的队伍就能够获胜，那么世纪灰烬纪元火之门模式新手怎么玩法？一起来看看吧。世纪灰烬纪元火之门模式玩法1、消灭敌方才能使旗帜掉落2、拿到旗帜无法使用技能玩法非常简单，但是要注意和队友之间的配合开局，飞向钥匙，尽量与钥匙和下一个门处于同一
喋血复仇游戏中的卡牌非有很多，不同的卡牌能够带来不同的加成，游戏中还有特殊卡牌，这种卡牌加成更高但是获取难度加大，那么喋血复仇特殊卡牌获取条件是什么？一起来看看吧。喋血复仇特殊卡牌获取方法手枪/冲锋枪击杀500名敌人(弹匣袋)喷子击杀500名敌人(霰弹携行带)步枪击杀500名敌人(战术背心)机枪击杀
帝国时代4游戏中杜博伊斯归城是一个难度很大的成就，这个成就要求玩家在竞技场中不损失10个单位的情况下获胜，那么杜博伊斯归城成就怎么解锁？一起来看看吧。帝国时代4杜博伊斯归城成就攻略首先，大家需要注意的是，英格兰人的军队种类是随机出现的!这意味着你在每次挑战三十人之战时都应当根据敌人的种类选择你的勇士
足球经理2022游戏中守门员有一个指挥防守属性，这个属性比较而且也没有属性介绍，那么足球经理2022指挥防守是什么？一起来看看吧。足球经理2022指挥防守作用介绍它影响守门员负责他的禁区并与后防线协作的能力。一个能够支配整个禁区(也就是有较高此属性)的守门员会有一种本能并试着负责局势，即自己得球，尤
翼星求生游戏中有个峡谷探险任务非常麻烦，任务需要玩家找到钻机充电，之后穿过钻石区域，那么翼星求生峡谷探险任务怎么做？一起来看看吧。翼星求生峡谷探险任务攻略把所有东西收好，重来一遍，先放钻机，然后连线。最好不要碰水，不知道是不是bug，最后把太阳能放在高一些的地方晒太阳链接，成功会有提示对话，钻机会立
拳皇15之前官方就有实机演示了，不过一直没说什么时候发售，最近官方就发布了拳皇15的发售时间和售价，那么拳皇15pc版售价多少？一起来看看吧。拳皇15发售时间和售价《拳皇15》这款游戏steam平台的计划发行日期就是2022年的02月17日PS版几乎同步发售游戏标准版售价324元游戏豪华版售价454
GTFO游戏最近出了中文，不少玩家都加入了游戏之中，但是者款游戏非常难，新手玩家在不了解机制的情况很容易惊到怪物被群殴，那么GTFO新手怎么样才能不惊到怪物呢？一起来看看吧。GTFO怪物在什么情况下会惊醒千万不要随意开火奔跑，很容易引到其他怪物