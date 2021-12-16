Apex服务器连不上怎么办 为什么无法连接到ea服务器

2021-12-17 08:58:55 来源：互联网 编辑：佚名

Apex英雄一款外服游戏，玩家在国内经常会碰到延迟过高或者连接失败的情况，那么Apex英雄经常链接雾服务器是什么情况？一起来看看吧。

Apex无法连接服务器处理方法

1、设置软件白名单

连接不上EA服务器，有可能是因为杀毒软件对游戏文件的截误拦截。遇到这样的情况，大家可以选择简单粗暴的关闭杀毒软件，但小编建议大家可以设置杀毒软件的白名单，这样在保护电脑的同时也可以玩游戏。玩家可以打开杀毒软件的设置，找到信任区或者白名单，进行设置即可。

2、hosts文件被污染

连接件染EA服务器的常见原因也是hosts文件被污染，需要玩家重新修复hosts文件，修复成功后，再连接EA服务器。