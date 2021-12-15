极限竞速地平线5价值连城成就怎么解锁 黄金特拉洛克图腾在哪里拍

2021-12-16 09:30:31 来源：互联网 编辑：佚名

极限竞速地平线5价值连城是游戏中的成就之一，这个成就比较难，需要玩家找到并拍摄黄金特拉洛克图腾，但是这个图腾藏的比较隐蔽，那么黄金特拉洛克图腾在什么地方？一起来看看吧。

极限竞速地平线5价值连城成就攻略

价值连城的解锁条件是探索并拍摄黄金特拉洛克图腾，第一次接触地平线系列游戏的玩家可能会觉得这个图腾藏的很隐蔽，而且不好找。但实际上这个图腾会出现在主线故事中，所以还是比较好找的。

首先参加公路竞速赛的图伦探险，然后地图上会出现一个图标，开车过去就能够在路上找到了。

开始探险后，前往热带风暴，经历了强风和暴雨之后抵达图伦，这片区域内有很多古代遗迹。同时，屏幕左边还会出现一些可完成的目标。

最下边的目标要求我们拍摄金色雕像，这里指的其实就是黄金特拉洛克图腾。