翼星求生怎么提高射箭的精准度 弓箭自瞄是什么

2021-12-16 09:23:33 来源：互联网 编辑：佚名

翼星求生游戏中弓箭的使用难度较高，刚上手的玩家用弓箭要瞄半天，不过有个弓箭自瞄的玩法能够帮助玩家提高精准度，那么弓箭自瞄怎么玩？一起来看看吧。

翼星求生弓箭自瞄玩法

自瞄流是游戏中一种非常有趣的弓箭玩法。

开击杀特效用弓箭，潜行状态往头部附近射，只要潜行爆头伤害能秒怪，经常你没射中也直接帮你判定秒杀，哪怕你看见动画是往屁股射的，最后也会拐到头上。

用这个方法在森林地图除了熊，所有动物都可以秒，包括大水牛。

甚至有一次两头鹿站得近，我射左边的鹿屁股会拐到右边头上。