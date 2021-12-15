天命奇御2暗器百解拳法套路怎么玩 暗器百解拳法套路好用吗

2021-12-16 09:16:13 来源：互联网 编辑：佚名

天命奇御2游戏中有多种武学可以组成道路，有个暗器百解拳法套路在前中期非常好用，持续输出很稳定，下面就为大家分享天命奇御2暗器百解拳法套路的玩法。

天命奇御2暗器百解拳法套路玩法

此套路为：拳套路之暗器百解。

最大特色为：持续稳定扣血(不靠爆率爆伤)。

此套路能同时上 中毒、出血、致残，3种debuff(上面第2张图画面右下角大招可同时上3种)。

在「等级达到9时，八卦的坎」就能点到最后一点。

在上图状态所示，我的「状态伤害」显示为105%(含饰品的15%)

在战斗中，随着时间越长，累积伤害就越加可观。

当坎点到最后一格的时候，就连敌人死后，伤害仍然持续在扣!一直扣一直爽阿!

强化拳套：只需要强化攻击力，不需要考虑其他也是一大优点。