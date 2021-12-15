世纪灰烬纪元火之门模式新手怎么玩 怎么抢对面旗帜

GTFO是一款难度很高的恐怖设计闯关游戏，队伍最多可以四人，游戏中每一把武器的特性都不同，那么GTFO有哪些适合新手的武器？一起来看看吧。GTFO新手武器推荐游戏中每把的武器都各有特性，在不同的关卡都不错的发挥。main的话helpistol打普通小怪不错，打大黑壮跟白刺硬直效果也不错。如果队友都是

2021-12-14 | 0