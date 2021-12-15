帝国时代4杜博伊斯归城成就怎么做 怎么在竞技场中获胜

2021-12-15 09:45:47 来源：互联网 编辑：佚名

帝国时代4游戏中杜博伊斯归城是一个难度很大的成就，这个成就要求玩家在竞技场中不损失10个单位的情况下获胜，那么杜博伊斯归城成就怎么解锁？一起来看看吧。

帝国时代4杜博伊斯归城成就攻略

首先，大家需要注意的是，英格兰人的军队种类是随机出现的!这意味着你在每次挑战三十人之战时都应当根据敌人的种类选择你的勇士。

目前，我已知的敌方军队形式有以下两种：

①12名长矛兵，10名武士(重装步兵)，8名日耳曼佣兵(双手剑士)。

这种情况应该是属于比较困难的情况了，我尝试了很多次才做到将损失控制在十人以内。

我的方法是选择若弗鲁瓦·杜·博伊斯爵士及其麾下的骑兵和伊夫·查鲁埃尔爵士及其麾下的重装步兵作为你的勇士。将所有的重装步兵(包括伊夫·查鲁埃尔)和长矛兵编为一队，所有的骑兵(包括让·德·波马诺爵士和若弗鲁瓦·杜·博伊斯)编为一队。第一回合，派步兵正面迎击英格兰人，同时派骑兵从侧面绕过，同时吸引一些敌人从队列中前来追击你的人(人数应控制在3~4人，由于敌人的双手剑士在队列中位于后排，因此会有至少两名双手剑士离开队列而追击骑兵，这也正是我们的目的：减少双手剑士对我方步兵的群体伤害从而提高胜率)并将其消灭，以减轻步兵的压力，之后从敌人背部的方向攻击。

切记，不要忘记使用领袖的特殊能力(激励、提升护甲和加速)，确保你手下的步兵和骑兵都能受到特殊能力的影响，这很重要!此战术会损失7~9人左右，应多加注意。第一回合基本上就会锁定胜局，第二回合的战斗就会变得轻松。

②12名轻装骑兵，10名武士(重装步兵)，8名重装骑士。这种情况就简单很多了。

我的方法是选择奥利维耶·阿雷尔爵士及其麾下的长矛兵和盖伊·德·罗切福特爵士及其麾下的长矛兵与重装步兵的混编部队作为你的勇士。与敌人正常交战即可。同时不要忘记使用领袖的特殊能力(激励、治疗与破甲)。此战术会损失5~7人左右，无需过多担心。