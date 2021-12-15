足球经理2022指挥防守有什么用 守门员指挥防守怎么用

2021-12-15 09:41:09 来源：互联网 编辑：佚名

足球经理2022游戏中守门员有一个指挥防守属性，这个属性比较而且也没有属性介绍，那么足球经理2022指挥防守是什么？一起来看看吧。

足球经理2022指挥防守作用介绍

它影响守门员负责他的禁区并与后防线协作的能力。一个能够支配整个禁区(也就是有较高此属性)的守门员会有一种本能并试着负责局势，即自己得球，尤其是对于传中球(因此这属性与制空能力有关)。

然而注意，较高的该属性只增加他对于摘下传中球的倾向而不等同于摘下它们的技术能力。

Marc Vaughan & Nick Habershon：一个具有较高该属性的守门员会十分机动并常常在禁区内移动。他会在对付定位球时最好地展示该项属性—知道何时要扑救并确保他这样做时能够得到球。

所以这里”Command”应该理解为“支配”之意而非“指挥”之意更为妥当，该属性也应翻译为“支配禁区”更好。通过解释也可以认为该属性较差的门将可能会使后防线和他之间的分工陷入混乱与不协调。

比如，可能他与另一个后卫都争着处理高空球，结果撞在一起，但更大程度上应该和守门员对于向他来球的移动有关。

如果翻译成为“指挥防守”，显然与后一项属性“交流(Communication)”冲突，应该是曲解。

不过两者间仍有密切的联系：可以认为该项属性是门将主观上的行动，而交流指的是门将使后卫作出的行动，FM里两项数值偏差极大的门将只有不到10人，而且水平都很低。