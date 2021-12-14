GTFO新手用什么武器好 哪些武器好用

2021-12-14 09:45:12 来源：互联网 编辑：佚名

GTFO是一款难度很高的恐怖设计闯关游戏，队伍最多可以四人，游戏中每一把武器的特性都不同，那么GTFO有哪些适合新手的武器？一起来看看吧。

GTFO新手武器推荐

游戏中每把的武器都各有特性，在不同的关卡都不错的发挥。

main的话hel pistol打普通小怪不错，打大黑壮跟白刺硬直效果也不错。如果队友都是喜欢用锤子的话，也可以拿把auto pistol打击退让队友锤。

Special的话，就因人而异了。有人喜欢放风筝拿shotgun跟6发左轮，别的为了对付大壮触手白刺这种拿狙跟五连发。

要是喜欢突击步枪的话，AR比HAR好上手。HAR的射击频率比不过AR的。DMR跟carbine我也挺喜欢的。DMR跟怪拉开距离的话，还是挺好的。

carbine跟smg的火力伤害差不多，一个连发一个全自动。混战可能是smg胜于carbine吧。