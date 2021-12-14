帝国神话武将有几种 不同武将有什么区别

帝国神话游戏中有多种类型的武将，每一种武将的特点都不同，抓捕的位置也不一样，那么帝国神话武将有哪些？一起来看看吧。
流民
最适合采集这方面了，矿场，木场，以及种植，到对应场地采集收益高，用来哨站守城也很不错攻城技能很高。可以和平驯服。
驯养地点：基本地图农田图标就有或者中立营地附近火堆处以及其他
叛军
基本技能在武器精通跟建筑、马、护甲、体质，最适合用来攻城、守城、打斗、马战。建筑技能基本不会太差可以让他们进入哨站台来输出，可算是战斗中的比较占全的武将。
驯养地点：基本地图据点县城和矿场里就有
山越
基本专长技能在骑马、弓箭、双手、练兵。统御、驯兽。战斗方面可以作为弓箭远程来使用，各方面都比较均，然后可放置在马厩里面来训练马匹和养殖动物这方面，攻城方面也很优秀，适合用于攻城器械，用有制甲大师技能制甲可以出炼级装备【注意需要先自己学习到制甲大师技能】。
驯养地点：基本地图沙漠边山上据点就有
强盗
技能专精为单手，弩，轻甲，体术，骑术方面都比较突出，可以用作远程弩箭手也可以来当步兵，体质挺高的基本没啥亮点。
驯养地点：基本地图据点矿场里就有
水贼
基本专精技能在制作类、体质、魅力。智力、单手、双手、弓箭、招募等方面的技能。用于制作物品速度加成和制作炼级武器护甲方面和制作药物都能很好，水贼武将技有锻造大师能出炼级武器【注意需要先自己学习到锻造大师技能】。或者可以用于招募奴隶加速驯养。
驯养地点：基本地图据点靠近水边都有
蛾贼
基本技能在力量、智力、魅力这块，擅长长柄武器和弓箭，最适合做弓箭手和长柄手。其他目前还不知。
驯养地点：基本在地图绿林中立蛾贼据点附近就有
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