翼星求生避雷针怎么没用 避雷针放在那里

翼星求生游戏中是由天气系统的，在恶劣天气中玩家建造的房屋很容易被雷劈到，这时就需要用到避雷针，那么避雷针怎么用？一起来看看吧。
游戏中的避雷针必须放到房子上面才能够有效。
放在地面上是没有效果的。
而且避雷针不是一次性消耗品，避雷针是有耐久的，可以通过天赋增加它的使用耐久，多次使用。
没耐久了可以修理或者重新造一个
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