极限竞速地平线5怎么撞25个圣诞树 圣诞树雪人赞赏怎么做

2021-12-14 09:24:48 来源：互联网 编辑：佚名

极限竞速地平线5游戏中有个圣诞树雪人赞赏任务，需要玩家撞毁25个圣诞树，那么极限竞速地平线5圣诞树在哪？一起来看看吧。

极限竞速地平线5圣诞树雪人赞赏任务攻略

有一个赞赏是在圣诞期间用任意马自达破坏25个圣诞树、拐杖糖(在瓜纳华托或者初始房产的小镇集市)、雪人(火山口)，各25个。

最简单的方法就是：

1.打开单人地平线漫游。

2.找到要破坏的物品，开车撞它，最好提前打开赞赏手动锁定在屏幕左边查看进度。

3.确认完成一次之后马上倒转，再创它一次，重复25遍，单人模式倒转破坏掉的物品会马上复原。