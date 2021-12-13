真女神转生5伊丝塔七个装置在哪 第七个装置怎么找

2021-12-14 09:07:14 来源：互联网 编辑：佚名

真女神转生5伊丝塔是游戏中的一个boss，这个boss打起来很难，玩家可以先去关闭伊丝塔七个装置来降低难度，第七个装置非常不好找，下面就为大家分享伊丝塔七个装置的位置。

真女神转生5伊丝塔第七个装置在什么地方

(当然不关闭也可以直接打boss，根据关闭柱子的数量会对boss进行削弱)

1号:

东京站前存档点出发

2号:

大手町存档点出发

3号:

神田社存档点出发

4号:

秋叶原存档点出发

5号:

日本桥存档点出发

6号:

同样是日本桥存档点出发

7号:(很远，最难找的一个）

淡路町存档点出发

前面都正常跑，到高差这里跳下去

随到隧道跑就可以

然后沿着高速公路往前再走一段

这里向左←看

然后跑过去就可以了，小心别掉下去～