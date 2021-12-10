雷霆一号新手选什么武器 哪些武器好用

2021-12-13 09:44:12 来源：互联网 编辑：佚名

雷霆一号是一款非常硬核的俯视视角射击游戏，游戏中新手玩家不仅要制定一系列的战术，还需要选择一把适合自己的武器，那么雷霆一号好用的武器有哪些？一起来看看吧。

雷霆一号新手武器推荐

武器选择

在大概了解这5点后，我们就可以根据这些参数，来选择适合自己的武器了。

雷霆一号的武器有很多供玩家选择，在这里，我想推荐一下我游玩过程中比较喜欢的武器。

1.AS VAL[高伤高精度高射速低后座]

这把自带消音的毛子步枪拥有突击步枪里最低的后坐力，最高的射速和最高的伤害，手感奇好，而且因为本身自带消音，所以不会占预算点数，可以为战术装备腾出点数，不过因为消音器的缘故，这枪子弹初速较低，需要注意的是，它的一个弹匣只有20发子弹，不到万不得已千万别按住左键不松手，所以建议点射消灭敌人(伤害高嘛，一枪105)，或是多带一些弹匣。

配件方面，推荐单倍镜即可，有需要可以加个手电筒(这玩意莫名增加手感)。

2.M249[高弹容高射速]

大菠萝yyds!游戏中的M249可以选择携带2种弹匣配件，分别是100发，占2格位，1.73公斤的轻弹药箱，以及200发，占4格位，3.21公斤的重弹药箱，这里推荐有四个格子就带重弹药箱，机枪嘛，追求的就是持续性的火力输出，而且因为她的高射速，100发子弹其实很快就打完了。

其次，希望大家不要用这把枪去打冲锋，机枪还是架点防守用......本人深有体会，射了半天一发没中被反杀了，推荐使用这把枪去打守点类型的战役，让你的突击兵队友拿下据点，然后找个掩体，尽情输出吧!

配件方面，推荐携带ELACN C79(3.4倍镜)，消音器看个人，不过加装消音可以略微增加精准度。

3.G3A3[高精度高伤害]

德国品质，坚如磐石，可近可远，这把步枪我一直把他当DMR来用，超高的精准度配上高倍镜其实完全可以胜任狙击手的工作，500的射速也远超了游戏中的连狙，让她在近距离也能游刃有余，唯一的缺陷就是20发的低弹容以及超高!!!的后坐力，所以能点射就点射吧。总之，这把枪很适合潜行暗杀一类的战役。

配件方面，非常推荐携带消音器以及ACOG，不过需要注意的是，这两个配件很占预算点。所以可能需要玩家在战术装备的选择上下一定功夫。

4.P226[高精度换弹快]

其实手枪方面没什么好推荐的，大部分情况下是不会去用手枪的，除非主武器子弹打完或是主武器换弹超慢(比如机枪)，我个人用的是P226，高精度，高弹容，超快的换弹速度，这几点足以在危难时刻救你一命。

目前呢，我就推荐这几把枪，有人可能会问：为什么不推荐冲锋枪，霰弹枪以及狙击枪嘞?

①AS VAL完全可以胜任冲锋枪的职责，甚至超越冲锋枪，因为她的远距离作战能力也很出色。

②这游戏的喷子......真的让我用的是脑溢血，高血压，虽然有独头弹，但是奇差的精准度真的让她的容错率低到离谱。

③狙击枪很难，狙击枪很难用，狙击枪真的很难用!反正都是一枪死，那我为什么不去用高倍镜的G3A3呢?(别忘记G3A3是可以带狙击镜的!)