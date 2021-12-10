帝国时代4背鹿流是什么战术 背鹿流罗斯开局怎么玩

帝国时代4游戏中有多种战士流派可以使用，其中有个战术叫背鹿流，很多玩家都没听过，那么帝国时代4背鹿流是什么？一起来看看吧。
背鹿流的优点、缺点
优点
1、肉资源采集，鹿明显大于羊、果子和种田，效率最高，能够快速凑够1200肉上城堡时代。
2、肉背回来可以在基地安全防御范围内采集，难以受骚扰。
3、肉资源采集速度快，可以灵活选择快攻、防守和升本的多样性打法。
缺点
中国前期需要马厩出侦察兵，占据了150的木(也就是靶场)的产能，容易被快攻，需要侦察兵的细节视野配合肉马来截后援步弓、给家里补兵营防守腾出时间。
罗斯
开局4肉、1农民依次建造猎人小屋、人口、伐木场，然后1农民伐木，后续补吃肉。
补到10-12个采肉，3个采集木头。
侦察兵分3-4线控图，找鹿区，补刀骚扰和猎狼获取金币资源。
侦察兵用猎人小屋出，前期需要5-7个，一般5个左右就行。
猎取200进以后，用采集的肉升2本，出金门，如果猎的好，可以直接在小屋升级背鹿科技，猎的不好就用金门卖点资源换钱升级。
造二本用采肉的农民去，留下3-5个采肉保证农民和侦察兵的产出即可。
二本快造好时，侦察兵地图应该已经清完，1侦查兵去看他家里的科技，建筑，确定是否快攻一波，其他的在他鹿区附近就位，准备强抢，抢完背回家，开始全图控鹿。
如果他打冲车一波，调配好资源速度补伐木区箭塔，一般能拖到上城堡。
控鹿的时候，千万不要所有侦察兵一起去鹿区，一般会有一个来进行侦查，看他什么时候出兵，进行对应的补充拆招即可。
当然如果看到他采石和木，准备双TC，我们也就可以奔放的运营起来了。
至于其他的侦察兵，比如鹿区有4块肉，我们4个侦察兵去背就行，剩下的侦察兵多用SFHIT背其他地方。
面对防背鹿，注意微操，强行背走即可，尽量不要死。
通过背肉，我们可以快速积攒肉资源，大概肉和木的采集比例3-2，或者5-3都可以，根据运营情况即使调整，保证金门能够快速调配处1200肉和600金即可。
一般这个时候还会有300-500+的余木，在升城堡的时候同时拍下2-3个靶场，保证第一时间能产出骑射即可。
升三本以后，和尚不停，优先去偷他们家的圣物，千万要注意行走的路径不要被偷死、射死。
出2-3个和尚开始偷圣物，骑射不停，第一波骑射好了以后就开始出门骚扰，有多余的木头就补靶场和农田，免得鹿吃完了断粮，如果还有多余的木头，就在木区补猎人小屋，方便产出金币。
然后侦察兵观察他的科技，看看有没有攻城器决定是否产出侦察兵，如果是重步，可以适当补一些弩手，如果是傻爆步弓，可以考虑出一些金马，骑射不停，步弓打骑射没有机动优势。
此时要做的事情：侦查判断敌方兵种搭配+背鹿不停+资源调配+己方兵种转换+双线骑射带侦察兵压制资源区，优先杀村民+拿圣物+升级功防科技+补产兵建筑+补猎人小屋+补农田和伐木区箭塔(加伐木效率即可)。
如果有多线民族，比如金马蒙古、法兰西等，可以考虑拉一下木墙，或者用侦察兵当眼全图撒开。
基本上，到这个时候如果多线和运营没有停，对面就被骑射打崩了。
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