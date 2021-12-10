翼星求生生物研究任务怎么做 生物样本在什么地方

2021-12-13 09:27:50 来源：互联网 编辑：佚名

翼星求生有个生物研究任务需要找到生物样本，生物样本发布在北极和森林两个地方，那么翼星求生生物样本怎么找？一起来看看吧。

翼星求生生物研究任务攻略

任务信息

预计时间：1小时

难度：普通

推荐等级：10级

位置：森林、北极

目标：找到生物样本1;找到生物样本2;找到生物样本3;将生物样本带回太空舱

奖励：150金钱

在指定搜索区域内找到生物样本并按【F键】与之互动即可，前两个样本很好拿，最后一个样本在北极，路上可能会遇到北极熊，所以不太容易。

需要找到的生物样本之一

目标位置与路线

红色圆圈即为生物样本位置

前期准备

装备、道具推荐

什么也不带也能完成这个任务，但是为了确保万无一失，应对可能出现的掠食者，推荐携带以下物品：

木弓、石箭、石刀或更好的武器

布护甲或更好的防具

便携式庇护所

天赋推荐

以下天赋能够降低被掠食者发现的概率：

任务攻略

步骤1：找到生物样本1和生物样本2

着陆后打开地图，找到东北方向的第一个指示区域(就在L-11和M-11中间的位置)，设置导航点后往那边跑，同时采集路上的木棍和石头来制作刀和弓，也可以先制作出镐挖石头来制作箭。

在路上顺便击杀一些动物，然后生火烹饪——额外的耐力和健康会使任务更容易、更安全。在食物烹饪期间在周围砍砍树以获取经验值，可以顺便做一个便携式庇护所，

到达导航点后，就在湖的北边找到一块大石头，生物样本1就在岩石的东南面，按【F键】互动即可收集。

下一个指示区域位于O-8。先来到N-9的山口，过去后再前往0-8区域(可参考上方路线图)，这里有很多低等级的狼，可打可不打。路上顺便收集一些浆果，每隔一段时间吃一颗，防止变质。

第二个生物样本比较难找，因为它不太显眼。来到O-8中的河湖交汇处，沿着河流的西岸向北走，绕过一块岩石后能够发现一具鹿的尸体，这就是要找的第二个生物样本。

步骤2：找到生物样本3

要走很长很长的路才能找到样本3，首先在O-12的左上角位置设置导航点然后穿过这里的山口，准备进入北极，O-11以北的区域出现的掠食者比较少，但是也要小心可能会刷出来的熊。在森林的北极的过渡区域建造庇护所，放一个床，设置重生点，然后身上带10块熟肉。如果身上还没有护甲，那就在烹饪食物期间顺便做一套。

利用这段时间补充一下氧气，找一些氧矿石。如果浆果足够也就不用再做集水容器了，没有浆果的话就从附近的河流里补充一下水源。

如果马上就要升级了，那就先升级然后再去北极，否则死掉后会扣除很多经验值。

天黑了就睡觉。在N-14的右下角设置导航点，然后进入北极，O-12和O-13区域中会出现很多北极熊，尽量蹲下走，不要被它们发现。

在N-14东南角的一个雪坑中能够找到生物样本，但这里坑坑洼洼的，走的时候要小心。

不需要将任何东西带回太空舱。在L-14的中央位置设置导航点然后过去，穿过L-14区域的山谷就可以返回森林区域。但是在N-14和M-14区域的中央会刷新出一只北极熊，这片区域里也不只这一只捕食者，所以一定要小心。

离开北极后，回到太空舱并离开星球即可。