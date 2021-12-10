帝国时代4中国1V1开局怎么打 中国单挑开局造什么

2021-12-13 09:04:43 来源：互联网 编辑：佚名

帝国时代4游戏中1v1开局要先分配好农名的同时，派遣侦察兵大概摸清楚敌方的位置，那么中国开局怎怎么玩？一起来看看吧。

帝国时代4中国1v1开局打法

1、起手狗官，所有农民加速采肉，14个农民转加速伐木，留5农采肉，木够450-500(看侦查情况)，加速采石，这样起手双tc比较快，难以被骚扰，木肉资源多可以防一波，在阿拉伯等开拓地形打罗斯和神罗比较有效。

2、平均分配，7肉3木2金速宋朝，需要根据地图距离和敌方运营一直调整资源，防止被冲车一波骚扰。

3、狗官开7肉3木调配金速宋

4、2肉4木伐木场补3肉7-9木(海边距离)捕鱼开，有鱼基本吃鱼。

侦查的判断和运营经济的选择

侦查的判断主要在于敌方资源采集和产兵建筑决定，如果敌方采石，则大概率是双tc，可以从双tc转宋或者宋转双tc偷城堡。

如果停金，大概率是打一波，速围墙上宋防rush，如果是神罗则速城堡。

如果金肉，则是三本压制，对运营防骚扰即可。

至于出兵建筑，我们也可以做根据文明做大概的判断，并且即时调整自己的兵力配置。

比如神罗，三本起手可以单出一个蜂巢炮防止重步海，搭配自己少量关刀弩手前压，能嫖到就赚，看到他是弩炮加弩手重步就回撤，补弩炮对点，不要一个兵傻暴到底，让他跟着你的节奏走。

建筑学

一切以紧凑防守为主，包括瓮城，瓮城尽量守住金矿，距离远的图中国大概率会输，肉资源可以用侦察兵去背，把羊和背的鹿肉放在内城区磨坊就可以，如果金矿距离很远对于中国就很难打，尽量翰林院升级税金狗住前期tr或者冲车压制。