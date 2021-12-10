翼星求生死了会怎么样 永久死亡了怎么办

2021-12-10 09:39:03 来源：互联网 编辑：佚名

翼星求生游戏中玩家死亡后系统会做出一定的惩罚，玩家受伤倒下后最好是让其他玩家来帮助复活，不然会扣不少经验值，下面就为大家分享翼星求生死亡后的机制。

翼星求生死亡后机制介绍

死亡

死亡是伊卡洛斯的生命事实，就像它回到地球一样。但是由于现代科学的进步，这通常是一个小挫折。然而，有时技术会超出其极限，因此勘探者应始终保持谨慎。

探矿者失去知觉后会发生死亡。发生这种情况的原因有多种：他们可能会因为饥饿而饿死，或者他们可能会因缺氧而窒息。他们也会渴死。当然，伊卡洛斯充满了许多危险，尤其是它凶猛的掠食性野生动物和强烈的风暴。最重要的是探矿者发现自己死亡的时候会发生什么，以及他们如何准备。

永久死亡

伊卡洛斯只有一种永久死亡形式：未能在任务计时器到期之前返回空间站。如果发生这种情况，探矿者的尸体将留在伊卡洛斯，而他们角色的进度将永远消失。

当探矿者失去知觉时，他们的身体就会浮出水面，计时器开始计时。最好的补救办法是让队友找到自己的身体并让他们复活。发生这种情况没有时间限制，除了他们尝试的任何任务对潜在客户施加的总体时间限制。如果队友确实复活了探矿者，他们将醒来时饥饿、氧气和口渴值都非常低，而且生命值也会降低。此外，他们可能会遭受与他们意识不清的原因相关的各种负面状态影响，例如捕食者攻击造成的深度伤口。可以应用适当的药物来抵消这些影响。

如果队友无法复活倒下的探矿者，则该探矿者必须选择重生。这是一个不幸的事件，因为探矿者将失去一定的经验，但是不会失去等级，他们的经验值池将减少。在他们可以继续他们的级别进步之前，必须再次获得经验。

如果探矿者在床上设置了重生点，他们将在那里重生。如果没有，他们将通过紧急吊舱降落返回水面。