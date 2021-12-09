翼星求生探测瀑布任务怎么做 信标放在哪

翼星求生游戏中有个任务需要玩家到森林中探测瀑布，这个任务非常繁琐，那么翼星求生探测瀑布任务怎么完成？一起来看看吧。
任务信息
预计时间：1-2小时
难度：困难
推荐等级：15级
位置：沙漠、森林
目标：找到通往河岸边界的路;从补给箱取得信标;建造道路穿越山脉;到达指定区域;部署信标
奖励：175金钱
首先需要抵达标记区域，然后找到补给箱，带着它翻过山脉(需要建造道路)，然后在水中造一个平台，把信标部署在上边即可完成任务。
目标位置
前期准备
装备、道具推荐
下方物品都是完成此任务的最低要求。如果不想被熊打死，最好还是多带一点资源。
木弓、石箭、石刀或更高级的武器
石斧、石镐或更高级的工具
布盔甲或更好的防具
便携式庇护所——最好是木制的，这样才能挺过沙漠风暴
室内木地板(活板门适用)——茅草或木制都行
修理锤、床
茅草梯或木梯——必须带，确保在进入步骤2前解锁对应科技
天赋推荐
这两个天赋都是单人天赋，和朋友一起玩的话学其他天赋也可以。
其他
如果不想遇到危险，或不想死掉，可以在翻越山岭之前先通过狩猎、采集等制作更好的装备。山脉附近有很多熊，最好不要贸然深入，熊是非常危险的，能够轻松杀死我们。如果有队友的话，打熊也许就没那么难了。
推荐解锁2阶科技制衣台及迷彩套装，这件套装可以很好地避开掠食者。如果科技树还没点到这，那就制作目前已经有的最好的装备。沙漠里同样也有很多洞穴，多收集一些稀有矿石来打造装备和武器。
最安全的方法还是在进入森林之前尽可能地升级。
任务攻略
注：和大部分任务一样，完成最后一个目标后不用把任务物品带回太空舱。完成任务后，如果马上就要升级(那就去打猎或采集赶紧升一级)，或刚刚升级距下一级还需要很多经验，那就可以直接死掉来迅速返回太空舱附近，这样可以节省很多时间。但如果当前经验值很多就不要这么做了，否则死掉后会有经验值的扣除惩罚。
步骤1：离开沙漠
这个任务的初始地点在沙漠。打开地图，在西北方的目标上设置导航点，然后在过去的路上顺便采集资源。
推荐按以下次序制造物品：石刀→木弓+石箭(击杀动物后可以制作骨箭)→石镐→绷带→篝火→石斧→布护甲→便携式避难所(5木墙+2木地板)。
击杀动物，找到树木和灌木丛，挖掘附近的岩石，然后制作篝火。烹饪肉，采集木材，制造便携式庇护所的材料。路上顺便收集一些氧矿石。
在沙漠中要时刻提防准备偷袭的狮子，再顺便击杀掉一些掠食者，收集皮革和骨头来制作床和骨箭。在采集前和采集时都要时不时看看周围，防止被动物偷袭。
下方为推荐路径，这条路线的沿途有补给水源。
步骤2：取得信标并建造道路
进入森林后，靠右(北)贴着山脉往前走，避开路上的狼和熊，前往目标1的位置。抵达后就会收到无线电呼叫，随后J-4区域左上角会出现一个补给箱的图标。设置导航点后过去，先在那里建造一个庇护所，然后放床，设置重生点。现在可能天黑了，放一个篝火，直接睡到第二天。
到早上后，打开地图，找到J-4区域的补给箱，把信标放到快捷栏的位置“G”，注意提防路上可能会出现的掠食者。然后返回庇护所，制作至少10个梯子和20个平台(木头或茅草都可以)。注意在任务期间采集浆果，因为这可能会是唯一的补水手段。
接着要到高处去，但是附近有很多掠食者，所以必须先清理掉它们。在山谷的西端(I-3区域附近)，造一些地板和楼梯(如下图所示)，至少造一个，后面也会用得到。建的多的话，每两个地板之间的距离不要太远，因为之后可能会往下跳。上去后用带活板门的地板替换原来的地板(按住【R键】)，这个需要提前解锁对应科技。而且地板注意不要靠悬崖太近。
身上提前带上50-100只箭，然后爬上梯子，在附近寻找熊。如果找不到，就往前面再造地板，找到熊之后直接击杀它们，狼也用这种办法处理掉。
步骤3：爬上高山
注：如果在当前等级已经有了很多经验值，那最好先去升级，因为这一步操作比较难。
清理掉附近的掠食者后，就用梯子或地板爬上以下区域：
然后，确保身上还有10个梯子及20个地板，然后向西走。只用梯子也可以：爬到梯子顶端，然后放新梯子，按【F键】换到另一个梯子上，如果距离比较远，就直接跳过去，在空中按【F键】抓住梯子。
继续向上走，来到山顶，然后往西走，接下来需要从另一边的悬崖下去。北边也可以过去，不过那边比较危险。直接往下跳，下降一段距离后在脚底下防地板，然后再向下跳，再放地板，这样就可以快速到悬崖下边。尽量在岩石之间移动，不要跳出去太远。
这种方法很难操作，但非常快。在尝试之前先把血补满，然后再往下跳。
诀窍：跳下去之后，鼠标左键对准脚底下方的山体一直点击，这样就能快速放置地板，到地面之前最好先停一下，因为地面上可能会刷新出掠食者。
步骤4：部署信标
剩下的部分就很简单了，想确保万无一失的话就再制作一个床和庇护所，然后在河岸上设置重生点。
然后打开地图，在F-4区域的目标处设置导航点，直接过去。尽量走开阔的地方，穿过树林和灌木丛时要小心可能会出现的狼和熊。
到达河流边后，前往瀑布附近。
将信标放在瀑布中的指定位置
建一段桥放在水上，然后按【G键】部署信标，激活并等待一段时间就可以完成任务。
然后需要返回太空舱，这段路程也是相当危险的。首先就是翻过高山，由于这条路也是通往北极的，所以在翻越时可能会收到警告。当然也可以用之前的办法爬山，前面留下的地板和楼梯会提供一些帮助。也可以先将之前的床全收起来，然后直接死掉，这样就能直接在太空舱附近复活。最后返回星球即可。
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