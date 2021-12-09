翼星求生复活点怎么设置 怎么换复活点

2021-12-10 09:08:38 来源：互联网 编辑：佚名

翼星求生游戏中有个复活点系统，玩家死亡之后会传送到复活点，复活点时间可以进行更换的，那么翼星求生怎么重置复活点？一起来看看吧。

翼星求生复活点设置方法

要设置复活点必须在床上休息睡觉才行。

铺盖卷可以在科技树的第 1 层解锁，并且需要 1 个蓝图点来学习。在营火的蓝图是一个先决条件的铺盖蓝图。

制作：

床单可以从玩家物品栏中使用以下材料制作：

20毛皮

10皮革

20纤维

10棒

铺盖卷允许玩家睡觉，前提是它有足够的庇护所，并且是游戏中的夜间时间。在多人游戏中，所有玩家必须同时睡觉才能过夜。

不睡觉而休息(与受保护的床单互动)仍将提供充分休息的状态效果。

玩家可以将他们的重生位置设置为有足够遮蔽的床单。如果此铺盖被解构或摧毁，玩家复活点将重置。

还有木床：

木床必须先解锁木工台才能够制作：