翼星求生烧伤了怎么治疗 烧伤绷带怎么制造

2021-12-09 09:35:49 来源：互联网 编辑：佚名

翼星求生烧伤是游戏中异常状态的一种，玩家不小心碰到篝火或者发生火灾都会出现烧伤，那么翼星求生烧伤怎么处理？一起来看看吧。

翼星求生烧伤治疗方法

烧伤后需要使用一些针对烧伤的药物才行：

烧伤绷带：

烧伤绷带不仅是基础绷带的升级版，还用于治疗着火后的热伤。如果您有幸因踩到篝火而着火，最好在被扑灭后立即使用。如果附近没有其他探矿者可以用他们的扑火器把你打傻，那就快点找水吧。然后使用烧伤绷带。像其他医疗一样，作用效果是逐渐生效，而不是立即生效，因此首要任务是到达远离热源的安全位置。

制作

烧伤绷带可以从基本制作菜单中制作，并且在基本绷带和烧伤绷带中都需要蓝图点数。

它由以下材料制成：

16纤维

4氧石

40木炭