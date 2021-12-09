翼星求生毒膏怎么造 毒箭怎么获得

翼星求生游戏中棕熊是非常难打的野兽，血量和伤害都很高，一旦被近身两三下就能拍死我们，下面就为大家分享翼星求生棕熊的打法。翼星求生棕熊打法分享熊是一种很危险的动物，速度快、伤害高，可以很轻松地干掉我们(即使我们已经吃饱且有速度加成)。狼起码在发起攻击前还会发出吼叫并后退一段距离，但熊不会。不论在什么时

2021-12-08 | 0