翼星求生立柱怎么造 房子塌了怎么办

2021-12-09 09:15:01 来源：互联网 编辑：佚名

翼星求生游戏中玩家开局建造庇护所是很重要的事情，房屋能够为帮助玩家抵挡恶劣天气，不归建造房屋需要打好地基并铺上立柱，下面就为大家分享翼星求生房屋建造方法。

翼星求生房梁立柱建造方法

地下一层必须铺立柱，否则会在微风环境下都会倒塌。

最四角立柱应该就可以，造过2 X 4大小的房子只在四个角有立柱，中间完全中空，而且是上下两层，没有倒塌。

关于为何中空，是因为有些建造台子是超过一格大小的，放了立柱会挡住。

在雪天房顶在用地板铺好后，要记得在上层地板上方铺设倾斜的房顶，目的是不让积雪压垮了你的木房。